Мне позвонили с киностудии «Беларусьфильм» в полпервого ночи, чтобы сообщить эту новость: Александра Бутор о победе на WorldFest-Houston

Новости Беларуси. И напоследок о мировом признании белорусского кино. В США подвели итоги юбилейного 50 кинофестиваля WorldFest-Houston – это, к слову, один из крупнейших фестивалей в Северной Америке. Сразу 200 лент из полусотни стран боролись за приз «Ремми». Итак, золото – у нашей драмы «Сладкое прощание Веры» и платиновая статуэтка у документального кино о стародавней белорусской песне. Как американский кинофестиваль вышел на «Веру», Александра Бутор может разве что догадываться. Сама режиссер заявку со своими лентами ни на один конкурс до этого не отправляла. Более того, на большом экране драму женщины, проработавшей всю жизнь стюардессой в авиакомпании и безответно любившей капитана своего экипажа, зритель увидел ещё в мае 2015 года. Она на пенсии, без семьи и детей, пилот так и остался в её мечтах.

Он – молодой и пылкий, агент службы ритуальных услуг. Любовь вне возраста и обстоятельств. Собирать статуэтки начала спустя два года проката. Александра Бутор, режиссёр, сценарист:

Мне позвонили с киностудии «Беларусьфильм» в полпервого ночи, чтобы сообщить эту радостную новость. А ещё до него мне написал посол белорусский в Америке. Он принимал этот фильм на закрытии. Уже в ближайшее время золотая «Ремми» будет в руках нашей Саши Бутор. Награда высокая, особенно учитывая тот факт, что до этого на Хьюстонском кинофестивале белорусский кинематограф лишь единожды – «Анастасией Слуцкой». Андрей Воскресенский, оператор:

Много снимали с водой, под дождём. Это было интересно. Для оператора – это удовольствие.

Александра Бутор:

Главная роль писалась для актёра – Харланчука. Он подписал контракт с Питером, у нас он был блондин. А там война, где его перекрашивают в черный. Это был ужас.

Он возвращался к нам, и наш гример не знала, какого цвета Паша выйдет к нам в кадр. Когда все закончилось, он побрился на лысо и сказал: «Все. Кино окончено». Houston World Fest – это один из крупнейших фестивалей в США и старейший независимый кинофестиваль в мире. И вот где уж триумф, отметили сразу две белорусские ленты: «Веру» и документальную картину о народных песнях. Белорусский режиссер Воля Дземка платиновый «Ремми» получила лично.