Белорусский Рио. Чем готовится удивлять Гродно на фестивале национальных культур?

Новости Беларуси. Куда идти всей семьей, так это на фестиваль национальных культур. В 2018 году его проведут в Гродно в 12 раз, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Нынешний слет обещает быть одним из самых масштабных и разнообразных – как по количеству национальностей, так и по числу мероприятий.

Ольга Богданович, главный режиссёр XII фестиваля национальных культур:

Фестиваль национальных культур – это трансляция традиционной национальной культуры других народов. Однако, все эти народы – это граждане Республики Беларусь. И таким образом мы хотим проявить свою благодарность и уважение к той стране, в которой мы живём.

Это кадры прошлого фестиваля национальных культур в Гродно. По масштабу и зрелищности, его всё чаще сравнивают с карнавалом в Рио.

Галина Буро, СТВ:

Проходит фестиваль раз в два года в Гродно. И сейчас мы на пороге уже 12-го по счёту. Скоро в уютных дворах исторического центра разместятся подворья. Зазвучат песни на 35 языках. Появятся танцплощадки, тематические шоу в национальных костюмах и на весь город запахнет блюдами народов мира.

А кто так не гордится своей кухней, как грузины. Об их гостеприимстве ходят легенды. Вот и чистокровный грузин с гродненской пропиской Элгуджа Мания приготовит гостям фестиваля своё коронное блюдо.

Элгуджа Мания, председатель Гродненского общественного объединения грузин:

Хачапури буду делать с сыром. Это грузинский такой вот как пицца! Грузинская пицца!

Власти Грузии даже оформили патент на хачапури. Рецепт простой. Условно: тесто, сыр, творог. А чтобы получился тот самый вкус, нужно, наверное, родится в Грузии.

Элгуджа Мания приехал в Беларусь 25 лет назад – семья бежала от войны на Кавказе. Всё думал, вот-вот и вернётся назад в Грузию, но так и не случилось. Со временем в Гродно основал общественное объединение грузин. И каждый фестиваль национальных культур грузинское подворье удивляет гастрономическими изысками, танцами в костюмах джигитов и, разумеется, своей винной культурой. Его кабинет – это мини-музей грузинских традиций. Под двумя флагами.

Элгуджа Мания:

Беларусь для меня – вторая родина. Это однозначно.

Подворья разных народов – изюминка фестиваля национальных культур. Поляки, китайцы, болгары, немцы, украинцы и многие другие. Впервые будут кубинцы и тамилы – этнос Индии. Но самое большое подворье, конечно, белорусское. Оно познакомит с особенностями культуры всех регионов нашей страны.

Из такого материала опытный мастер сделает пару валенок всего за два дня. А это три десятка различных технологических операций.

Уникальное дрибинское шаповальство включено в список нематериального культурного наследия Беларуси. К фестивалю здесь уже приготовили целую коллекцию шедевров самобытного белорусского хэнд-мэйда. Как доказательство, что валенки не просто тёплая обувь, но ещё и произведение искусства.

Инна Фонарикова, научный сотрудник Дрибинского районного историко-этнографического музея:

Вот такие замечательные, пофантазировали и сделали валеночки. Вот такая у нас есть красота. Предлагая такие красивые изделия удовлетворят спрос любой модницы.

Валять валенки здесь научились в конце 18-го века, а чтобы сохранить секреты технологии, шаповалы придумали собственный язык – катрушницки лемезень – смесь белорусского, латинского, польского и иврита. Народный мастер Татьяна Черепович искусство освоила ещё в детстве. Дед показал. Он же научил и языку шаповалов.

Татьяна Черепович, народный мастер Беларуси по валянию:

Снибры кудзень (дальше труднопроизносимая игра слов). Я сказала приветствие. Добрый день, мужчины, женщины, девушки. Мы рады приветствовать вас на шаповальском подворке.

И всё же культура Беларуси будет не полной без зажигательной этнической песни. Фольклорный ансамбль «Кужаль» - один из десятков коллективов, кто будет задавать ритм концерту Гродненской области. Сейчас учащиеся колледжа искусств усиленно репетируют.Своим блестящим сопрано Елизавета Макей намерена покорить многонациональную публику. Петь со сцены ей не впервой – в ансамбле уже три года. Но фестиваль – площадка особая.

Елизавета Макей, участник фольклорного ансамбля «Кужаль»:

Честно, очень волнительно. И очень рада тому, что именно мы представляем также наш колледж, выступаем на площади Ленина, на самой главной сцене этого фестиваля.

Наталья Викунья-Арриетта, руководитель фольклорного ансамбля «Кужаль»:

На девушках будут костюмы нашего собственного изготовления У нас костюмы пошиты под наш регион Гродненский, таким образом мы поддерживаем свою региональную культуру.

Много лет неизменный логотип фестиваля – цветик-семицветик. Как символ единства народов Беларуси. В 2018 году к празднику подготовили туристическую смотровую площадку с ротондой – отличный вид на город королей. Яркие цветы и в основе сувениров для туристов.

Ремесленник Елена Малиновская специализируется на изделиях из бисера, а такие брошки планирует давать в подарок своим покупателям. Особенно иностранцам, на память о фестивале.

Елена Малиновская, ремесленник:

Очень любят поляки. Поляки просто без ума. Так и слышно у них «бжуски» - у них всё это вот. Делают они покупки хорошие.

Хороши и подарки от фестиваля для города – арт-галерея художников в окнах зданий цента, ЗД-мэйппинг на стенах замка, флеш-моб «Абдымем разам Беларусь», фейерверк и, конечно, самое зрелищное – многотысячное шествие диаспор. А ещё в Гродно появится своя диорама.

Ольга Богданович:

В Мюнхене, в Праге, в Москве есть механические часики, они по времени открываются, выходят куколки и танцуют. Наша диорама – это такая реплика. Это будет красивая тумба, похожая то ли на карусель, то ли на афишу, где будут размещены куклы в национальных костюмах.