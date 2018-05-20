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Арт-дегустации, перфоманс «Блеск бронзы»: к акции «Ночь музеев» присоединились 100 галерей Беларуси

20 мая 2018 12:01
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Новости Беларуси. Любители искусства эту ночь провели в музеях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Международный культурный проект объединил более 100 хранилищ экспонатов по всей стране.

Арт-дегустации, перфоманс «Блеск бронзы»: к акции «Ночь музеев» присоединились 100 галерей Беларуси-1

Как всегда, масштабно «Ночь музеев» отметил Национальный художественный. У каждой – свой образ. Например, выставка «Айвазовский и маринисты» в главном корпусе оформлена в цвете морской волны.

Арт-дегустации, перфоманс «Блеск бронзы»: к акции «Ночь музеев» присоединились 100 галерей Беларуси-4

Не смолкала и музыка. Также гостей ждали арт-дегустации, лекции на тему искусства и света, перфоманс под названием «Блеск бронзы».

Арт-дегустации, перфоманс «Блеск бронзы»: к акции «Ночь музеев» присоединились 100 галерей Беларуси-7

Также волонтеры предлагали совершить экскурс в историю цвета в изобразительном искусстве. Организаторы подумали о досуге и маленьких гостей.

Арт-дегустации, перфоманс «Блеск бронзы»: к акции «Ночь музеев» присоединились 100 галерей Беларуси-10

Работала семейная площадка, где дети могли порисовать, сделать аппликацию, создать башни из камней. В общем, ночь у любителей искусства прошла нескучно.

# Ночь музеев # Культура # Фотофакт

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