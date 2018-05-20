Арт-дегустации, перфоманс «Блеск бронзы»: к акции «Ночь музеев» присоединились 100 галерей Беларуси

Новости Беларуси. Любители искусства эту ночь провели в музеях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Международный культурный проект объединил более 100 хранилищ экспонатов по всей стране.

Как всегда, масштабно «Ночь музеев» отметил Национальный художественный. У каждой – свой образ. Например, выставка «Айвазовский и маринисты» в главном корпусе оформлена в цвете морской волны.

Не смолкала и музыка. Также гостей ждали арт-дегустации, лекции на тему искусства и света, перфоманс под названием «Блеск бронзы».

Также волонтеры предлагали совершить экскурс в историю цвета в изобразительном искусстве. Организаторы подумали о досуге и маленьких гостей.