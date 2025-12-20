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Рубио: американское оружие – Киеву, а Москве достаются санкции

20 декабря 2025 09:26
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Рубио: американское оружие – Киеву, а Москве достаются санкции-0

По словам Государственного секретаря США Марко Рубио, на протяжении периода конфликта в Украине Киев от Вашингтона получает вооружение, а Москва – санкционные ограничения, пишет РИА Новости.

Политик указал, что поставок оружия Москве от США нет, вооружение получает Киев. Санкций в отношении Украины американская сторона не вводит, санкции приняты только против РФ, сообщил Рубио представителям СМИ.

По мнению Москвы, отправка оружия Киеву тормозит урегулирование, напрямую вовлекая страны НАТО в конфликт.

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Фото: Pinterest

# Международная политика

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