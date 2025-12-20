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Во Франции не стихают протесты фермеров

20 декабря 2025 08:16
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Во Франции продолжаются протесты фермеров. Десятки тысяч человек выступают против требования властей о забое скота из-за болезни животных. По мнению аграриев, это решение обанкротиться хозяйства и уничтожит животноводство, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Франции не стихают протесты фермеров-2

Эпицентром борьбы стали города. Колонны тракторов разместились перед местными администрациями. Фермеры строят баррикады из мусора, покрышек и гор овощей. 

Во Франции не стихают протесты фермеров-4

Это было сделано для того, чтобы дать понять французскому государству, что оно кровожадно и проливает кровь животных, которые не больны. Уже уничтожено 4000 коров и мы больше не можем это терпеть и спокойно смотреть как гибнет не только животноводство, но и само сельское хозяйство Франции.

Во французском правительстве заявили, что будут разгонять протестующих. Однако действовать намерены осторожно, чтобы избежать обострения ситуации. Министр сельского хозяйства Франции заявила, что власти готовы вакцинировать до миллиона животных, однако не исключила, что забой коров продолжится из-за масштабов заболевания. 

# франция # Сельское хозяйство

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