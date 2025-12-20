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Порядка 480 тыс. людей пенсионного возраста заняты в экономике – Артеменко

20 декабря 2025 08:55
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Как меняется качество жизни белорусов – эта тема стала одной из главных специального выпуска ток-шоу «По существу», где подвели итоги двухдневной работы Всебелорусского народного собрания, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одним из приоритетов пятилетия определена демографическая безопасность. Цель – повысить рождаемость и снизить смертность, а также увеличить продолжительность жизни. Опыт, энергия и вовлеченность старшего поколения в экономику – важный ресурс для страны. 

Активное долголетие становится нормой – об этом рассказала заместитель министра труда и соцзащиты Марина Артеменко. 

Порядка 480 тыс. людей пенсионного возраста заняты в экономике – Артеменко-2

Марина Артеменко, заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси:
Порядка 480 тысяч людей пенсионного возраста заняты в экономике. Да, это фактически каждый пятый пенсионер. И, конечно, есть механизмы, которые буквально показывают свою эффективность, в частности, снятие ограничений на размер пенсии, если человек работает. До недавнего времени пенсия сокращалась, если ты продолжал свою трудовую деятельность. При определенных условиях. Сегодня эти ограничения сняты, и мы увидели, что 27 тысяч пришло к нам в трудовые ресурсы и заинтересованы дальше продолжать работу.

# Марина Артеменко

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