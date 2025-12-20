Порядка 480 тыс. людей пенсионного возраста заняты в экономике – Артеменко

Как меняется качество жизни белорусов – эта тема стала одной из главных специального выпуска ток-шоу «По существу», где подвели итоги двухдневной работы Всебелорусского народного собрания, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одним из приоритетов пятилетия определена демографическая безопасность. Цель – повысить рождаемость и снизить смертность, а также увеличить продолжительность жизни. Опыт, энергия и вовлеченность старшего поколения в экономику – важный ресурс для страны.