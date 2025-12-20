Прямой эфир

«Новогодний экспресс» остановился в Бресте до Старого Нового года

20 декабря 2025 08:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Брест накануне Нового года прибыл сказочный экспресс. Его пассажиры – герои мультфильмов. Остановку поезд сделал на центральной железнодорожной станции, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Новогодний экспресс» остановился в Бресте до Старого Нового года-2

Еще 100 лет назад этот паровоз колесил по стальной магистрали, а сегодня занимает почетное место среди экспонатов музея железнодорожной техники. Его разместили рядом с главной вокзальной площадью. На окнах паровоза разместили красочные изображения мультипликационных персонажей. А по периметру – новогодние аксессуары.

«Новогодний экспресс» остановился в Бресте до Старого Нового года-4

Николай Сопот, начальник Брестского отделения Белорусской железной дороги: 
Сказочный экспресс принесет удачу нашим гостям и жителям. В Новом году должны сбываться все желания. И мы думаем, что данный поезд позволит этот пакет желаний доставить Деду Морозу.

Сказочный экспресс – одна из любимых фотозон у жителей и гостей Бреста. Железнодорожники обещают каждый день дополнять экспозицию. Сделать снимок можно будет до Старого Нового года. После экспресс вернется на свое постоянное место дислокации – в Музей железнодорожной техники. 

# Новый год

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко поздравил личный состав и ветеранов КГБ с профессиональным праздником
20 декабря 2025 07:58

Лукашенко поздравил личный состав и ветеранов КГБ с профессиональным праздником

На базе 103-й Витебской отдельной гвардейской бригады создаётся новое подразделение БПЛА
20 декабря 2025 07:51

На базе 103-й Витебской отдельной гвардейской бригады создаётся новое подразделение БПЛА

В Беларуси к 2030 году планируется ввести в эксплуатацию 7 новых объектов по обращению с ТКО
20 декабря 2025 07:35

В Беларуси к 2030 году планируется ввести в эксплуатацию 7 новых объектов по обращению с ТКО