«Новогодний экспресс» остановился в Бресте до Старого Нового года

В Брест накануне Нового года прибыл сказочный экспресс. Его пассажиры – герои мультфильмов. Остановку поезд сделал на центральной железнодорожной станции, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Еще 100 лет назад этот паровоз колесил по стальной магистрали, а сегодня занимает почетное место среди экспонатов музея железнодорожной техники. Его разместили рядом с главной вокзальной площадью. На окнах паровоза разместили красочные изображения мультипликационных персонажей. А по периметру – новогодние аксессуары.

Николай Сопот, начальник Брестского отделения Белорусской железной дороги:

Сказочный экспресс принесет удачу нашим гостям и жителям. В Новом году должны сбываться все желания. И мы думаем, что данный поезд позволит этот пакет желаний доставить Деду Морозу.

Сказочный экспресс – одна из любимых фотозон у жителей и гостей Бреста. Железнодорожники обещают каждый день дополнять экспозицию. Сделать снимок можно будет до Старого Нового года. После экспресс вернется на свое постоянное место дислокации – в Музей железнодорожной техники.