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Мелони и Макрон сыграли ключевую роль в срыве плана ЕС по активам России – FT

20 декабря 2025 08:42
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Мелони и Макрон сыграли ключевую роль в срыве плана ЕС по активам России – FT-0

Позиция премьера Италии Джорджи Мелони и президента Франции Эммануэля Макрона сыграла существенную роль в провале планов по использованию замороженных активов РФ под кредит Киеву, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Financial Times.

Как известно изданию, Мелони и Макрон сообщили о беспокойстве на фоне перспективы того, что парламенты их стран дадут согласие на финансовые гарантии, требуемых Бельгией, для разделения риска потенциального погашения кредита. Выступив против, политики повлияли на «настроение» переговоров. «Мелони была убийцей», – цитирует своего источника газета, отметив, что французский лидер практически не высказывался.

Ранее Евросоюз временно отказался от изъятия активов России. Кредит на сумму в 90 млрд евро будет предоставлен Киеву из бюджета объединения. Будапешт, Братислава и Прага не примут участие в обеспечении запланированного кредита украинской стороне.

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Фото: Pinterest

# Международная политика # Джорджа Мелони # Эммануэль Макрон

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