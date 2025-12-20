Захарова советует Зеленскому перестать «употреблять» после его слов о Путине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась касательно слов Владимира Зеленского о разном Владимире Путине, пишет РИА Новости.

Ранее Зеленский журналистам в Польше заявил, что «Путиных много», каждый из которых задействован в тех или иных политических мероприятиях.

По мнению Захаровой, Зеленскому следовало продолжить перечисление: «А четвертый стоит за спиной и тихо так произносит: «Кончай употреблять, у тебя выборы на носу, под которым белым-бело».

Запад в паника после резкого предупреждения Путина о Калининграде – DE

Фото: Pinterest