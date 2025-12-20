После теракта в Сиднее власти решили выкупить у населения оружие

Власти Австралии намерены выкупать оружие у населения. На такой шаг пошли после теракта на пляже Бонди, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Министр внутренних дел страны объяснил, что при выкупе владельцы будут получать компенсацию за сдачу пистолетов, винтовок и автоматов. Также планируют ограничить количество оружия, которыми может владеть один человек и ужесточить выдачу лицензий.

Один из самых крупных терактов в истории Австралии произошел 14 декабря. Двое мужчин, отец и сын, открыли огонь по людям на пляже в Сиднее. Известно, что у одного из стрелявших было разрешение на оружие. Он на законных основаниях владел шестью автоматами.