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После теракта в Сиднее власти решили выкупить у населения оружие

20 декабря 2025 08:00
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Власти Австралии намерены выкупать оружие у населения. На такой шаг пошли после теракта на пляже Бонди, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После теракта в Сиднее власти решили выкупить у населения оружие-2

Министр внутренних дел страны объяснил, что при выкупе владельцы будут получать компенсацию за сдачу пистолетов, винтовок и автоматов. Также планируют ограничить количество оружия, которыми может владеть один человек и ужесточить выдачу лицензий. 

Один из самых крупных терактов в истории Австралии произошел 14 декабря. Двое мужчин, отец и сын, открыли огонь по людям на пляже в Сиднее. Известно, что у одного из стрелявших было разрешение на оружие. Он на законных основаниях владел шестью автоматами.

# Австралия

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