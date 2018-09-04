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Дни Минска пройдут с 11 по 17 сентября в Санкт-Петербурге

04 сентября 2018 19:15
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Новости Беларуси. Минск ждут в Санкт-Петербурге. На следующей неделе в городе на Неве пройдут Дни белорусской столицы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Питер посетит внушительная делегация во главе с председателем Мингорисполкома. 12 сентября руководство двух городов обсудят как улучшить торгово-экономическое, научно-техническое и культурное сотрудничество. Переговоры пройдут и на уровне районов в частности о региональном сотрудничестве поговорят руководители Фрунзенского и Центрального районов белорусской столицы.

Дни Минска пройдут с 11 по 17 сентября в Санкт-Петербурге -1

В программе – крупный бизнес форум, выставка товаров отечественных производителей. Дни Минска в Питере уже проходили три года назад. Тогда россияне проявили большой интерес к нашей продукции.

Дни Минска пройдут с 11 по 17 сентября в Санкт-Петербурге -4

Владимир Наумович, председатель комитета экономики Мингорисполкома:
Это достаточно интересный вид проведения мероприятий, таким образом наши компании ищут себе партнеров в Российской Федерации, ищут сферы соприкосновения.

Дни Минска пройдут с 11 по 17 сентября в Санкт-Петербурге -7

Татьяна Кравченко, первый заместитель председателя Комитета экономики Мингорисполкома:
Основным видом экспортированных услуг у нас являются компьютерные услуги. При этом выросли они практически на 40 %. Это дает свой вклад в развитие экономики.

С начала год экспорт наших товаров в Санкт-Петербург увеличился на четверть, на 20 % вырос и экспорт услуг. В столице большое внимание уделяют частному бизнесу. И готовы поддержать совсем свежие стартапы. Продемонстрировать свои проекты минчане смогут уже в декабре на восьмой ярмарке инновационных идей.

# Беларусь-Россия # Культура # Владимир Наумович # Татьяна Кравченко # Фотофакт

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