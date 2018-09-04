Дни Минска пройдут с 11 по 17 сентября в Санкт-Петербурге
Новости Беларуси. Минск ждут в Санкт-Петербурге. На следующей неделе в городе на Неве пройдут Дни белорусской столицы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Питер посетит внушительная делегация во главе с председателем Мингорисполкома. 12 сентября руководство двух городов обсудят как улучшить торгово-экономическое, научно-техническое и культурное сотрудничество. Переговоры пройдут и на уровне районов в частности о региональном сотрудничестве поговорят руководители Фрунзенского и Центрального районов белорусской столицы.
В программе – крупный бизнес форум, выставка товаров отечественных производителей. Дни Минска в Питере уже проходили три года назад. Тогда россияне проявили большой интерес к нашей продукции.
Владимир Наумович, председатель комитета экономики Мингорисполкома:
Это достаточно интересный вид проведения мероприятий, таким образом наши компании ищут себе партнеров в Российской Федерации, ищут сферы соприкосновения.
Татьяна Кравченко, первый заместитель председателя Комитета экономики Мингорисполкома:
Основным видом экспортированных услуг у нас являются компьютерные услуги. При этом выросли они практически на 40 %. Это дает свой вклад в развитие экономики.
С начала год экспорт наших товаров в Санкт-Петербург увеличился на четверть, на 20 % вырос и экспорт услуг. В столице большое внимание уделяют частному бизнесу. И готовы поддержать совсем свежие стартапы. Продемонстрировать свои проекты минчане смогут уже в декабре на восьмой ярмарке инновационных идей.