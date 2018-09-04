Дни Минска пройдут с 11 по 17 сентября в Санкт-Петербурге

Новости Беларуси. Минск ждут в Санкт-Петербурге. На следующей неделе в городе на Неве пройдут Дни белорусской столицы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Питер посетит внушительная делегация во главе с председателем Мингорисполкома. 12 сентября руководство двух городов обсудят как улучшить торгово-экономическое, научно-техническое и культурное сотрудничество. Переговоры пройдут и на уровне районов в частности о региональном сотрудничестве поговорят руководители Фрунзенского и Центрального районов белорусской столицы.