Уникальные шедевры. Раритетное серебро из России привезли на выставку в Национальный исторический музей Республики Беларусь

Новости Беларуси. Впервые в Национальном историческом – масштабная выставка раритетов из серебра ювелирных мастеров России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ценную коллекцию 3 сентября в сопровождении спецохраны доставили в Минск. Шедевры периода серебряного века привезли из Исторического музея Москвы. В экспозиции – около 150 редких экземпляров.

Шесть ящиков с предметами искусства доставляют к Национальному историческому строго в сопровождении спецохраны – ценный груз. А после с особой осторожностью вносят в зал. Впрочем, для экспозиции здесь создали все особое: условия хранения – лампочки определенного нагрева, отсутствие сквозняков и посторонних запахов в витринах.

Экземпляры коллекции – тонкие работы ювелирного производства школ Москвы и Петербурга серебряного века. Прикасаться к коллекции – запрещено. Специалисты достают их только в перчатках. И всё тщательно проверяют по списку. Среди привезенных уникальных экспонатов – серебро русской армии.

Галина Смородинова, старший научный сотрудник отдела драгоценных металлов Государственного исторического музея (Россия):

Была вот такая традиция: они отмечали в полках свои праздники – какие-то победы, участие в стрельбах, награды. И когда были полковые обеды, столы устанавливались покоем, цветов не было, единственным украшением было серебро.

Среди десятков предметов – и «искусные работы» мастера Фаберже. За его изделия на аукционах прощаются с миллионами долларов. То ли дело шедевры выставки – они не продаются.



Павел Сапотько, директор Национального исторического музея Республики Беларусь:

Работать с Государственным историческим музеем Москвы – это огромная честь и в каком-то плане счастье для нас, потому что это один из крупнейших и сильнейших музеев России. Музей, который обладает необычайными и разнообразными коллекциями. И эта выставка, на мой взгляд, является и для нашего музея, и для нашего посетителя, и замечательным сюрпризом ко Дню города.

Виктория Ходосок, СТВ:

Именно в этом зале и выставят ценные экспонаты на сумму более 2 миллионов евро. Из серебра кофейные сервизы, чаши, вазы. Около 150 работ мастеров-ювелиров.