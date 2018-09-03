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Самое мистическое место в Беларуси. В Гольшанском замке восстанавливают Северную башню

03 сентября 2018 19:03
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Новости Беларуси. В Гольшанском замке восстановят уникальную башню. сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самое мистическое место в Беларуси. В Гольшанском замке восстанавливают Северную башню -1

Этот, некогда самый красивый замок Великого княжества Литовского – резиденция знаменитого рода Сапег, считается еще и самым мистическим местом Беларуси. Легенды и тайны ежегодно привлекают огромное количество туристов. Но долгое время замок лежал в руинах. Деньги на восстановительные работы выделены из Фонда Президента по поддержке культуры и искусства.

Самое мистическое место в Беларуси. В Гольшанском замке восстанавливают Северную башню -3

Эту леденящую душу историю экскурсовод Анастасия Новицкая рассказывала десятки раз и белорусским, и иностранным туристам. Легенды – визитная карточка Ошмянского края. О Черном Монахе и Белой Даме вслед за романом Владимира Короткевича узнал весь мир.

Самое мистическое место в Беларуси. В Гольшанском замке восстанавливают Северную башню -5
Самое мистическое место в Беларуси. В Гольшанском замке восстанавливают Северную башню -6

Анастасия Новицкая, директор Ошмянского краеведческого музея:
Это был один из самых больших замков. Замков такого масштаба сохранилось в нашей стране не так уж и много.

Самое мистическое место в Беларуси. В Гольшанском замке восстанавливают Северную башню -8

Готовый туристический продукт долгое время нуждался в строительном обрамлении. План по сохранению культурного наследия разработали еще в начале двухтысячных, но восстановительные работы велись медленно. Прорыв произошел лишь в этом сезоне. И Северная башня начала обретать величественный облик.

Самое мистическое место в Беларуси. В Гольшанском замке восстанавливают Северную башню -10
Самое мистическое место в Беларуси. В Гольшанском замке восстанавливают Северную башню -11

Станислав Хилинский, директор Управления капитального строительства Ошмянского района:
Уже укладывается черепица на крыше, дальше будут продолжаться работы по устройству лестниц, арки, окон, проемов. Гидроизоляция стен нестандартная.

Самое мистическое место в Беларуси. В Гольшанском замке восстанавливают Северную башню -13

Работы на замке нельзя назвать реконструкцией, скорее консервация. Ведь восстановить облик 17-го века сегодня не возможно – не сохранилось ни одного изображения.

Самое мистическое место в Беларуси. В Гольшанском замке восстанавливают Северную башню -15
Самое мистическое место в Беларуси. В Гольшанском замке восстанавливают Северную башню -16

Сергей Жилик, ведущий методист отдела Ошмянского районного центра культуры:
На уровне башень будет представлена история рода Гольшанских, история рода Сапегов. Будут представлены экспонаты, которые смогут выдержать определенные нагрузки природно-климатические.

Самое мистическое место в Беларуси. В Гольшанском замке восстанавливают Северную башню -18

Галина Буро, СТВ: 
Здание восстанавливают из замкового кирпича, найденного на территории. К декабрю планируют полностью завершить работы, а уже в мае следующего года провести здесь юбилейный десятый фестиваль средневековой культуры. Его особенность – историческая театрализация.

Самое мистическое место в Беларуси. В Гольшанском замке восстанавливают Северную башню -20
Самое мистическое место в Беларуси. В Гольшанском замке восстанавливают Северную башню -21

И вновь, как и четыре века назад, у стен легендарного замка зазвучит мазурка, рыцари будут сражаться за руку и сердце прекрасной дамы. А хозяйка праздника Софья Гольшанская предложит пройти по мистическому туристическому маршруту – его проект уже вырисовывается.

Самое мистическое место в Беларуси. В Гольшанском замке восстанавливают Северную башню -23
# Замки Беларуси

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