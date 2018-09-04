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«Беларусьфильм» подписал договор с китайской компанией о продаже нескольких национальных кинокартин

04 сентября 2018 12:11
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Новости Беларуси. Наше кино увидят в Поднебесной. «Беларусьфильм» подписал договор с китайской компанией о продаже нескольких национальных кинокартин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Беларусьфильм» подписал договор с китайской компанией о продаже нескольких национальных кинокартин-1

Сейчас партнеры на стадии активных переговоров. Впрочем, на этом совместные творческие планы не заканчиваются. Сейчас белорусские и китайские фильммейкеры работают над созданием нового фильма. Пока подробностей мало. Известно лишь, что совместная картина будет о любви.

А тем временем, сценарий двустороннего сотрудничества национальная киноиндустрия пишет еще с Польшей, Казахстаном, Грузией, Прибалтикой и другими странами. Интерес к нашему кинематографу проявили даже в Северной Корее.

«Беларусьфильм» подписал договор с китайской компанией о продаже нескольких национальных кинокартин-4

Владимир Карачевский, генеральный директор Национальной киностудии «Беларусьфильм»:
Договора с Киргизией, Таджикистаном, Арменией, Грузией нельзя обходить стороной. «СНГ-шную» историю, я считаю, надо восстанавливать.

Китай для нас очень важный партнер. Во-первых, если мы входим в этот рынок (они очень заинтересовались), есть шанс, что и в дальнейшем мы сможем продать туда наши фильмы.

Что касается белорусских зрителей, то нас сразу ждет несколько громких премьер. Сейчас идут съемки фильма, посвященного жизни и творчеству Янки Купалы. Уже прошел кастинг актеров, а зимой съемки переедут в павильоны «Беларусьфильма».

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«Беларусьфильм» подписал договор с китайской компанией о продаже нескольких национальных кинокартин-7

# Беларусь-Китай # Культура # Владимир Карачевский # Фотофакт

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