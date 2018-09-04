Новости Беларуси. Наше кино увидят в Поднебесной. «Беларусьфильм» подписал договор с китайской компанией о продаже нескольких национальных кинокартин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас партнеры на стадии активных переговоров. Впрочем, на этом совместные творческие планы не заканчиваются. Сейчас белорусские и китайские фильммейкеры работают над созданием нового фильма. Пока подробностей мало. Известно лишь, что совместная картина будет о любви.

А тем временем, сценарий двустороннего сотрудничества национальная киноиндустрия пишет еще с Польшей, Казахстаном, Грузией, Прибалтикой и другими странами. Интерес к нашему кинематографу проявили даже в Северной Корее.