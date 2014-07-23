Дни культуры Туркменистана открываются в Беларуси 23 июля

Новости Беларуси. Дни культуры Туркменистана стартуют 23 июля в Беларуси. Их торжественное открытие состоится в Белорусской государственной филармонии.

Зрителям представят концерт деятелей культуры и искусства Туркменистана, а также белорусских исполнителей. Кроме того, в рамках Дней в Национальном историческом музее Беларуси представят экспозицию туркменских музейных ценностей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гостям на белорусской земле оказали очень теплую встречу, и не впервые: покорять столицу виртуозы из Туркменистана приезжали еще три года назад.

Нина Осипова, главный режиссер Белорусской государственной филармонии:

Три года назад у нас была первая красивая интересная встреча. Был замечательный концерт дружбы с участием наших коллективов и коллективов Туркмении. На этот раз это коллективы только Туркменистана.

В рамках дней культуры 24 июля в 15 часов в Художественном музее открывается выставка, где будут представлены драгоценности, ковры…

В программе недолгих, но очень разнообразных дней культуры — открытие туркменской выставки, круглый стол с белорусскими деятелями культуры по обмену опытом и конечно, экскурсионные прогулки по старому Минску.

Мамедсапар Тойлиев, заслуженный деятель культуры Туркменистана:

В Минске будет представлена эстрадная музыка, народная туркменская музыка, будут и наши богатые музейные экспонаты. Белорусские деятели культуры к нам приезжают, мы вот приехали. С удовольствием будем выступать.