Прямой эфир

Дни культуры Туркменистана открываются в Беларуси 23 июля

23 июля 2014 18:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Дни культуры Туркменистана стартуют 23 июля в Беларуси. Их торжественное открытие состоится в Белорусской государственной филармонии.

Зрителям представят концерт деятелей культуры и искусства Туркменистана, а также белорусских исполнителей. Кроме того, в рамках Дней в Национальном  историческом музее Беларуси представят экспозицию туркменских музейных ценностей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гостям на белорусской земле оказали очень теплую встречу, и не впервые: покорять столицу виртуозы из Туркменистана приезжали еще три года назад.

Нина Осипова, главный режиссер Белорусской государственной филармонии:
Три года назад у нас была первая красивая интересная встреча. Был замечательный концерт дружбы с участием наших коллективов и коллективов Туркмении. На этот раз это коллективы только Туркменистана.
В рамках дней культуры 24 июля в 15 часов в Художественном музее открывается выставка, где будут представлены драгоценности, ковры…

В программе недолгих, но очень разнообразных дней культуры — открытие туркменской выставки, круглый стол с белорусскими деятелями культуры по обмену опытом и конечно, экскурсионные прогулки по старому Минску.

Мамедсапар Тойлиев, заслуженный деятель культуры Туркменистана:
В Минске будет представлена эстрадная музыка, народная туркменская музыка, будут и наши богатые музейные экспонаты. Белорусские деятели культуры к нам приезжают, мы вот приехали. С удовольствием будем выступать.

# Культура # Беларусь-Туркменистан # Международное сотрудничество # Мамедсапар Тойлиев # Нина Осипова

Другие новости рубрики

Все новости
Новая волна-2014. Почему Кобзону, Газманову и Валерии запретили въезд в Латвию?
23 июля 2014 15:57

Новая волна-2014. Почему Кобзону, Газманову и Валерии запретили въезд в Латвию?

Новая волна-2014. Возвращение Пугачевой и запрет на въезд в Латвию российским артистам
22 июля 2014 17:44

Новая волна-2014. Возвращение Пугачевой и запрет на въезд в Латвию российским артистам

Шедевры мирового искусства. Илья Ефимович Репин
21 июля 2014 07:14

Шедевры мирового искусства. Илья Ефимович Репин