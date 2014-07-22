Новая волна-2014. Возвращение Пугачевой и запрет на въезд в Латвию российским артистам

Новости Латвии. 22 июля в латвийском городе-курорте Юрмала стартует XIII международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна-2014».

Подготовка к фестивалю началась неделю назад, когда в Юрмалу прибыли участники. Номера конкурсантов, напомним, режиссирует несменный Александр Ревзин. Некоторым артистам под чутким руководством стилистов и визажистов пришлось даже сменить имидж.

За победу поборются молодые дарования из Армении, Германии, Грузии, Израиля, Италии, Казахстана, Киргизии, Латвии, Литвы, Молдовы, России, США и Украины.

А оценивать их вокальные способности будут Игорь Николаев, Лайма Вайкуле, Леонид Агутин, Валерий Меладзе, Константин Меладзе, Филипп Киркоров и включенная в черный список Валерия. Председатель жюри – композитор Игорь Крутой.

В первый конкурсный день, 23 июля, конкурсанты споют мировые хиты, а 24 июля – хит своей страны.

По итогам конкурса будут вручены главные призы – три «Хрустальных волны» и денежные награды, а также приз зрительских симпатий.

Открытие «Новой волны» в этом году сопровождено грандиозным скандалом.

Буквально за день до торжественного открытия министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич официально внес трех российских деятелей культуры – Олега Газманова, Иосифа Кобзона и певицу Валерию – в черный список.

Игорь Крутой, композитор, идейный вдохновитель фестиваля «Новая волна»:

Ничего изменить уже нельзя – министр иностранных дел Латвии заявил, что отменять решение не будет. Было неожиданно, потому что можно было бы действительно предупредить заранее. Все артисты уже построили планы на лето, выкроили эту неделю, забронировали гостиницы, подготовили эксклюзивные номера для «Новой волны». Хорошо, что Валерия не успела взлететь. У них уже был оплачен чартерный рейс из Швейцарии. Они позвонили мне в районе двух, а в шесть у них уже был самолет. Кобзон тоже готовился к вылету. Да, мы высказали свою позицию. Допустим, Лайма Вайкуле тоже выскажет свою позицию по поводу каких-либо действий России. Что, мы теперь должны закрыть ей визу? Что это за меры? Я не понимаю. Секрет прост – министр иностранных дел начал предвыборную кампанию. Он искал громкий повод, и он его нашел. Когда мы много лет назад решили проводить в Юрмале «Новую волну», то первое требование, которое мы выдвинули, — мы никогда не будем политическим конкурсом.. Мы просто занимались музыкой!

Настоящей неожиданностью для фанатов конкурса стало возвращение Аллы Пугачевой.

На протяжении несколько лет Примадонна не появлялась здесь ни в качестве приглашенного гостя, ни в качестве музы конкурса. На сцене концертного зала «Дзинтари» в один из фестивальных дней пройдет творческий вечер Аллы Борисовны, участие в котором примут Николай Басков, Полина Гагарина, Игорь Николаев, Александр Розенбаум, Лайма Вайкуле, Кристина Орбакайте, Сергей Лазарев, Алсу, Лолита, Анжелика Варум, Филипп Киркоров и другие звезды российской эстрады.



Напомним, буквально неделю назад в Витебске завершился конкурс «Славянский базар». Этот фестиваль не только собирает звезд, но и главное – зажигает новые. Кулисы в стиле хай-тек, музыкальные фонтаны и неоновые элементы. Что еще запомнили гости фестивального Витебска? Подробности вы узнаете из видео!