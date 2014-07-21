Шедевры мирового искусства. Илья Ефимович Репин

Кто не слышал выражения «Картины Репина Приплыли»… На самом деле, картина принадлежит кисти Соловьёва и носит название «Монахини. Не туда заехали». Изображенные на ней три монахини, приплывшие на пляж, среди оголенных людей выглядят несколько странно. Но в этом и весь эффект. Такая реалистичность была присуща и кисти Ильи Ефимовича Репина. Однако картины его носили совершенно иной характер.

Илья Ефимович Репин родился 24 июля 1844 года в Чугуеве (Украина) и прожил 86 лет.

Способности к рисованию впервые обнаружились, когда он помогал расписывать матери пасхальные яйца. Однако семья Репина не имела возможности дать сыну художественное образование. Юному таланту пришлось пройти длинный путь, прежде чем поступить в Академию художеств.

Одна из известных полотен Репина - «Бурлаки на Волге» была написана еще в студенческие годы. Созданию этого шедевра автор посвятил три года. Сюжет картины возник у художника во время его прогулки под Петербургом на Неве. Рядом с хорошо одетыми барышнями и кавалерами он увидел черных от пота и грязи, измученных бурлаков, тянувших баржу.

После «бурлаков» живописец в своем творчестве окончательно выбрал путь реалистического искусства.

Еще одна известная работа Репина «Иван Грозный и его сын», более известная как «Иван Грозный убивает своего сына» принесла ему скандальную славу.

После ее первого показа на выставке в Москве, картину было приказано убрать. А в январе 1913 года на это произведение было совершено даже настоящее вооруженное нападение. Иконописец Абрамом Балашов бросился на нее с сапожным ножом с криками: «Довольно крови! Слишком много крови!», и нанес произведению искусства три ранения. Картина сильно пострадала и потребовалось много сил и времени, чтобы ее восстановить.

Кисти Репина принадлежит также ряд портретов известных современников: Менделеева, Третьякова, Глинки, Толстого, Тургенева и других.

Интересная история, связанная с написанием портрета Маяковского. Когда в назначенный час поэт явился к нему, Репин разочарованно вскрикнул: «Что Вы наделали?!».

Оказалось, что Маяковский нарочно зашел в парикмахерскую обрил себе голову, чтобы и следа не осталось от тех вдохновенных волос, которые живописец считал наиболее характерной особенностью его творческого облика. Репин так и не написал портрет Владимира Владимировича!

С Беларусью художник также тесно связан. Здесь он создал более 40 работ.

Одной из притягательных тем для художника стала Западная Двина. В те годы река еще была важной транспортной артерией, по которой двигались пароходы, сплавлялся лес, на барках, лайбах (парусных лодках) перевозился хлеб, лён, пенька и другие грузы.