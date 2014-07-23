Новая волна-2014. Почему Кобзону, Газманову и Валерии запретили въезд в Латвию?

Новости России. Торжественное открытие международного конкурса «Новая волна» прошло накануне вечером в Юрмале. Зрители, как впрочем и участники, ждали этого события целый год.

Уже тринадцать лет подряд небольшой курортный городок почти на неделю собирает на одной сцене всех представителей российской поп-музыки.

Артисты давно уже ввели традицию: презентовать на сцене концертного зала «Дзинтари» новые композиции, проводить творческие вечера. Здесь никто не бегает ни от журналистов, ни от поклонников.

И в целом, фестиваль всегда проходит в дружелюбной обстановке. Только в этот раз конкурс еще до официального открытия был сопровожден грандиозным скандалом.

Буквально за день до торжественного открытия министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич официально внес трех российских деятелей культуры – Олега Газманова, Иосифа Кобзона и певицу Валерию – в черный список.

А это означает, что Народный артист СССР Иосиф Кобзон, Народный артист РФ Олег Газманов и Народная артистка России Валерия не могут находиться на территории Латвии с момента внесения в черный список.

В то время как билеты на концерты с участием этих артистов распроданы еще несколько месяцев назад.

23 июля Иосиф Кобзон, согласно фестивальному расписанию, должен был провести творческий вечер. Олег Газманов планировал не только презентовать новую песню, но и на побережье рижского взморья отметить свой шестьдесят третий день рождения. Певица Валерия, впрочем, является бессменным членом жюри конкурса молодых исполнителей.

Въезд в республику Кобзону, Газманову и Валерии запрещен с такой формулировкой: «За действия, которые способствовали подрыву территориальной целостности и суверенитета Украины».

Информацию о том, что российским артистам запретят въезд в страну, многие сначала восприняли как шутку.

Валерия и ее супруг Иосиф Пригожин узнали неприятное известие от латвийских знакомых и тоже не поверили. Пока не нашли подтверждение на официальном сайте МИД Латвии. Чуть позже глава МИД пояснил решение на своей странице в «Твиттере».

Эдгар Ринкевич, глава МИД Латвии:

Я принял решение запретить апологетам российского империализма и агрессии приезжать в Латвию для участия в роскошных мероприятиях.

Инициатива господина Ринкевича вызвала неоднозначную реакцию как гостей фестиваля, так и чиновников. Мэр города Нил Ушаков на своей странице в Facebook попросил Ринкевича накануне выборов не изображать из себя «латвийскую версию Ким Чен Ына – лайт», а сложившуюся ситуацию назвал глупостью.

Нил Ушаков, мэр Риги:

Требую, чтобы министр иностранных дел Ринкевич включил в «черный список» российского империалиста Куклачева с его шовинистическими котами. И тогда страна сможет точно спать спокойно. А то он решит не пустить только, например, Валерию. А этого явно будет недостаточно. В целом же бред какой-то.

Политологи не исключают, что Ринкевич, представляющий «Партию реформ», таким решением хотел заработать репутацию перед предстоящими выборами в латвийский парламент.

Впрочем, Игорь Крутой – идейный вдохновитель конкурса «Новая волна», уверен: министр иностранных дел таким опрометчивым действием начал предвыборную кампанию.

Игорь Крутой, композитор, идейный вдохновитель фестиваля «Новая волна»:

Ничего изменить уже нельзя – министр иностранных дел Латвии заявил, что отменять решение не будет. Было неожиданно, потому что можно было бы действительно предупредить заранее. Все артисты уже построили планы на лето, выкроили эту неделю, забронировали гостиницы, подготовили эксклюзивные номера для «Новой волны». Хорошо, что Валерия не успела взлететь. У них уже был оплачен чартерный рейс из Швейцарии. Они позвонили мне в районе двух, а в шесть у них уже был самолет. Кобзон тоже готовился к вылету. Да, мы высказали свою позицию. Допустим, Лайма Вайкуле тоже выскажет свою позицию по поводу каких-либо действий России. Что, мы теперь должны закрыть ей визу? Что это за меры? Я не понимаю. Секрет прост – министр иностранных дел начал предвыборную кампанию. Он искал громкий повод, и он его нашел. Когда мы много лет назад решили проводить в Юрмале «Новую волну», то первое требование, которое мы выдвинули, – мы никогда не будем политическим конкурсом. Мы просто занимались музыкой!

Олег Газманов назвал решение МИД Латвии «жестом, который накаляет обстановку в обществе».

Иосиф Пригожин, супруг и продюсер Валерии, в одном интервью отметил, что это поклеп. А Иосиф Давыдович Кобзон считает подобные санкции недопустимыми. Кстати, в 2003 году Латвия уже вносила Кобзона в черный список с формулировкой «угроза государственной безопасности и общественному порядку». Правда, ровно через год новый министр внутренних дел Эрик Екабсонс отменил это распоряжение.

Артисты негодуют, во время открытия «Новой волны» в кулуарах фамилии Кобзон, Газманов и имя Валерия было произнесено не одну сотню раз. Как сложится дальнейшая судьба фестиваля, пока не известно. Но уже ясно одно: этот, тринадцатый, уже оставил неприятное послевкусие.

Как зарождался конкурс молодых исполнителей «Новая волна»?

И что значит этот фестиваль на побережье рижского взморья для Игоря Крутого? Об этом и многом другом вы узнаете из откровенного интервью композитора. Смотрите видео.