Днем – на пилораме, вечером – на сцене. Рассказываем о борисовском театре «Відарыс»

Им аплодирует не только белорусский зритель. Драматический театр Борисова «Відарыс» работает с 1950 года. Он по праву признан народным. За время существования коллектива воспитано не одно поколение любителей театрального искусства. К этому сезону здесь готовят очередные сюрпризы. Все подробности жизни этого творческого уголка – в программе «Центральный регион». Для Борисовского дворца культуры новый театральный сезон – поистине знаковое событие. Подготовка заметна с крыльца. В помещении полным ходом идёт ремонт. Так что премьеры зритель увидит в абсолютно новом зале. Во дворце культуры работает два театральных коллектива. Молодой состав занимается в «Триумфе». Там юные таланты учатся дикции, правильному дыханию, пластике и уверенности на сцене. В роли режиссёра, руководителя и друга – Евгения Полонская.

Евгения Полонская, режиссёр театральной студии «Триумф» ГУ «Дворец культуры им. Горького» (г. Борисов):

Я больше нигде такого не встречала. Но так, чтобы совершенно нигде случайно не похвастаться. Когда есть младший театр «Триумф» – они проходят достаточно хорошую подготовку, и некоторые из них приходят в «Відарыс» уже подготовленными. В своем детстве я очень хотела попасть в этот театр «Триумф». И как-то я была не уверена в своих силах. Попала я сюда уже в качестве режиссера. И вот я в «Відарысе» занимаюсь в качестве актера! Очень здорово. Мы дружим театрами, это одна большая семья, у нас нет подпольных интрижек. В театральной студии «Триумф» занимаются 13 человек. Все ребята, влюблённые в искусство, и намеренные навсегда связать жизнь с театром. Яна Готто, актриса театральной студии «Триумф» ГУ «Дворец культуры им. Горького» (г. Борисов):

Для меня театр – это площадка для творчества. И в этом месте я чувствую себя как дома. Я могу приходить и много часов подряд заниматься искусством. Для меня важно. И в целом, я стала открыто смотреть на мир.

Диана Добина, актриса театральной студии «Триумф» ГУ «Дворец культуры им. Горького» (г. Борисов):

Тут актеры относятся очень серьезно к тому, что они делают. Ты приходишь в театр не для того, чтобы забавляться, побегать, попрыгать, делать упражнения, а для того чтобы научиться чему-то. Если ты не учишься, то и быстро отсюда уходишь. Тут остаются только самые крепкие, серьезные, действительно, любители. К новому театральному сезону «Триумф» подготовит новогоднюю постановку и спектакль на тему пожарной безопасности. Не обойдётся и без сюрпризов. Ребята намерены показать серьёзную творческую работу, но детали пока держат в секрете. Поддержка, опора и наставник для юных талантов – режиссёр драматического театра «Відарыс» Игорь Куницкий.

Игорь Куницкий, режиссёр Драматического театра «Відарыс»:

Сначала он был народный драматический театр. Потом с 89-го года получил имя «Відарыс» – мы выбрали коллективно. Центральный театр, где собраны основные актёры города. Руководство таким коллективом – сейчас скажу о людях: это уникальные люди в Борисове. И не только в Борисове, потому что в труппе есть люди, которые приезжают в город из других мест. Допустим, Гаевская ездит из Новосад сюда, но всегда человек находит время. Потому что это человек театра, профессиональная актриса, она волею судьбы оказалась здесь. 8 человек имеют специальное образование – это уже проще, они являются локомотивом для тех, кто приходит. Мало кто приходит впервые, коллектив давно сформировался. Он имеет постоянный состав, который меняется, только если человек куда-то уезжает либо с ним что-то случается. В актёрской труппе – 25 человек. Это как профессионалы, так и новички актёрского дела. Дипломами и образованием здесь не меряются. Здесь своя творческая атмосфера, которую обывателю понять сложно, пока не заглянешь в глаза актёров. Например, Виталий Песляк в театр пришёл по воле души. В основное время молодой человек работает на пилораме, вечером примеряет различные роли. Чаще всего – комедийные.

Виталий Песляк, актёр Драматического театра «Відарыс»:

В театр пришел уже в конце школы. Просто в 11-ом классе решил поступить на актерское. Предложили походить мне в «Триумф». Я походил, не поступил и остался в ДК здесь. Как мне сказал один человек – ему предлагали в театре в Одессе играть, он говорит режиссеру: «У меня же нет никакого диплома, ни образования». Но режиссер сказал: «Я твой диплом со сцены показывать не буду». Так что хочешь играть, можешь – пожалуйста. Никаких распрей нет. Когда приходишь в театр – репетиция, просто обсуждение – тут особая атмосфера. Я стараюсь больше занимать себя – стихи пишу, песни, рассказик какой-то написать. У меня брат категорически не понимает этого: «Почему ты ходишь туда, когда тебе за это не платят? Зачем ты туда ходишь?» Ну, вот нужно мне это. Без этого уже нельзя.

Тамара Гаевская, актриса Драматического театра «Відарыс»:

Актеры-профессионалы знают ключик, как завести эту систему, сделать это грамотно. Станиславский как-то сказал: «Если у человека актерская природа совершенна, ему не надо мешать. Ему система не нужна». Мне нужна была система, а есть люди, которым она не нужна. Они непосредственны, они органичны, они в своей роли купаются. Просто с этой ролью сближаются сами по себе. С главным режиссером этого коллектива я снималась в сериале, который снимало местное региональное телевидение. И там он мне сразу предложил роль. Это человек, который обладает талантом писателя, автора – а это уже о многом говорит.

Игорь Куницкий:

Когда-то еще Марк Захаров говорил своим актерам: «Если можешь писать, пиши. Если не можешь писать, пробуй». То же самое говорил наш худрук в институте Панин Вячеслав Николаевич. Он говорил: «Надо. Можешь – делай». Есть мысли, с которым можно поделиться, есть свои переживания. И они в какую-то драматургическую основу уложились. Коллектив театра принимает активное участие в национальных, областных и городских конкурсах. «Відарыс» – лауреат ІІ Всебелорусского фестиваля народного искусства «Беларусь – моя песня» и областного фестиваля «Березинская рампа». В этом году за спектакль «Клавдий» театр получил диплом 1-ой степени.

Игорь Куницкий:

На сегодня, 4 спектакля в этом сезоне, а открываем мы 60-ый сезон – театру 60 лет исполняется. Отмечаем мы не дату, а событие. И мы решили на протяжении года показать все наши лучшие работы. И к марту, ко Дню театра – как получится, у нас будет юбилейный вечер. Это не премьерные работы. Допустим, «Клавдий» - это работа, которая была у нас показана два раза, которая получила свои первые места на фестивале – она будет показана уже после открытия сезона. «Игра интересов» – интересный спектакль, который тоже получил свои призы и премии на фестивале. Спектакль по пьесе Хасинто Бенавенте-и-Мартинеса – комедия дель арте, спектакль «Morning, наша чудовищность!», который восстанавливается – но он будет как-бы премьерным показом в плане «Б». То есть вторая жизнь спектакля. Затем, «Другі пакой» есть спектакль. И планируется, наверное, к весне еще две работы. Один из важнейших моментов в подготовке к сезону – создание костюмов. И тут в работу вступает, как её называют, мать трёх театров – Людмила Леонидовна Гудилина. В «Відарыс» женщина пришла в 16 лет. Сегодня она и актриса, и режиссёр, костюмер и парикмахер. В её закромах можно найти наряд под любую эпоху. Чтобы сшить, например, 20 костюмов, мастерице достаточно полутора месяцев. Наряды Людмила Леонидовна делает из того, что под рукой, или из тех запасов, что передают зрители.

Людмила Гудилина, художник по костюмам ГУ «Дворец культуры им. Горького» (г. Борисов):

Зная, что такое актер на сцене, и зная значение того, как надо чувствовать себя в этом костюме, как тебе должно быть удобно или специально где-то должен быть неудобным костюм, чтобы это четко читалось на сцене. Иногда такие находки бывают – просто ахнуть! Вот этот костюм из спектакля «Чума на оба ваших дома», а у нас он назывался «В Вероне карнавал». Костюм Герцога сшит из трёх бархатных юбок. Нижняя часть костюма – это платье было женское, которое кто-то мне принес. Мне всегда все приносят. Вот это знак власти – львиная мордочка. И все это черно-золотое со вставками синего яркого. Берет герцогский с сапфирами. Я просто горжусь своими вот этими вот находками. Потому что не из чего было сделать, а вот пришлось, и сделала.

Кроме «золотых» рук у Людмилы Леонидовны талант писательства. По её авторской пьесе ставили спектакль «Тётачка», где мастерица лично вышла на сцену. Она же полностью одела актёрскую труппу для фильма «Чароўныя нажнічкі». Женщина ценит военное время и с особым трепетом мастерит костюмы в темно-зелёном цвете.

Людмила Гудилина:

У нас нет ни одного военного спектакля. Но когда приходится работать на Кургане Славы, например, нас очень часто просят, на Дни Победы – это необыкновенно, когда надеваешь эту форму, когда людей в форму одеваешь, и когда одеваешь молодежь. Вот попробуйте сейчас найти эту обувь! А нам отдали новенькие. Какая история стоит за этим сапогом! А какая история стоит за ремнем офицерским из натуральной кожи, и за планшетом, который мне отдали! И пилотки, на которых звездочки 1939 года!