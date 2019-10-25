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«Мультфильмами мы пытаемся чему-то научить детей». Фестиваль «Анимаёвка» торжественно откроют в Могилёве

25 октября 2019 06:59
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Новости Беларуси. В Могилеве 25 октября состоится торжественное открытие Международного фестиваля «Анимаевка-2019», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В программе – встречи с режиссерами, художниками-мультипликаторами, мастер-классы по созданию анимационного кино.

«Новые лица, имена». 353 фильма из 49 стран представят на XXII Международном форуме «Анимаёвка» в Могилёве

«Мультфильмами мы пытаемся чему-то научить детей». Фестиваль «Анимаёвка» торжественно откроют в Могилёве-1

Игорь Галиновский, аниматор студии анимационных фильмов киностудии «Беларусьфильм»:
Своими мультфильмами мы пытаемся чему-то научить детей, дать им положительные знания, эмоции с одной стороны. А с другой, чтобы эта картинка не утомила ребенка и он понял, что хотел рассказать режиссер. Для нас это очень важно.

«Мультфильмами мы пытаемся чему-то научить детей». Фестиваль «Анимаёвка» торжественно откроют в Могилёве-4

Леонид Носырев, председатель жюри конкурса анимационных фильмов «Анимаевка» (Россия):
«Анимаевка» оправдывает свое название. У фестиваля замечательный гимн. В этом году исполнилось 50 лет «Веселой карусели» и моему дебютному фильму «Антошка».

«Мультфильмами мы пытаемся чему-то научить детей». Фестиваль «Анимаёвка» торжественно откроют в Могилёве-7

«Мультфильмами мы пытаемся чему-то научить детей». Фестиваль «Анимаёвка» торжественно откроют в Могилёве-9

На «Анимаевке» уже приступили к просмотру конкурсных лент. За главный приз поборются 124 мультфильма из 29 стран. Беларусь представит 33 работы, 7 из которых будут участвовать в детском конкурсе.

«Мультфильмами мы пытаемся чему-то научить детей». Фестиваль «Анимаёвка» торжественно откроют в Могилёве-12

«Мультфильмами мы пытаемся чему-то научить детей». Фестиваль «Анимаёвка» торжественно откроют в Могилёве-14

# Кино # Культура # Игорь Галиновский # Леонид Носырев # Фотофакт

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