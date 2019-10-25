«Мультфильмами мы пытаемся чему-то научить детей». Фестиваль «Анимаёвка» торжественно откроют в Могилёве

Новости Беларуси. В Могилеве 25 октября состоится торжественное открытие Международного фестиваля «Анимаевка-2019», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В программе – встречи с режиссерами, художниками-мультипликаторами, мастер-классы по созданию анимационного кино. «Новые лица, имена». 353 фильма из 49 стран представят на XXII Международном форуме «Анимаёвка» в Могилёве

Игорь Галиновский, аниматор студии анимационных фильмов киностудии «Беларусьфильм»:

Своими мультфильмами мы пытаемся чему-то научить детей, дать им положительные знания, эмоции с одной стороны. А с другой, чтобы эта картинка не утомила ребенка и он понял, что хотел рассказать режиссер. Для нас это очень важно.

Леонид Носырев, председатель жюри конкурса анимационных фильмов «Анимаевка» (Россия):

«Анимаевка» оправдывает свое название. У фестиваля замечательный гимн. В этом году исполнилось 50 лет «Веселой карусели» и моему дебютному фильму «Антошка».