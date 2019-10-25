У неё консультировался Пикассо. В Национальном художественном музее открылась уникальная выставка Надежды Леже

В Национальном художественном музее Беларуси открылся международный выставочный проект «Надя. К 115-летию со дня рождения Надежды Ходасевич». Художница, муза, участница движения сопротивления во Франции, общественный деятель, друг СССР. Помнят ли белорусы сегодня свою землячку? Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – заведующая отделом русского и зарубежного искусства Национального художественного музея, куратор выставки «Надя. К 115-летию со дня рождения Надежды Ходасевич-Леже» – Светлана Прокопьева. Кто такая Надежда Ходасевич-Леже? Светлана Прокопьева, заведующая отделом русского и зарубежного искусства Национального художественного музея, куратор выставки «Надя. К 115-летию со дня рождения Надежды Ходасевич-Леже»:

Для меня она прежде всего великолепный менеджер. Это женщина, у который мы все должны поучиться в плане творчества, самореализации и поучиться строить отношения с окружающими. Нужно помнить о том, что она в достаточно юном возрасте оказалась в совершенно другой языковой среде, которая была ей незнакома, в обществе, которое ей, по сути дела, чуждо, она преломила эти языковые и культурные барьеры, причем она сделала это несколько раз, оказавшись в Польше, а потом во Франции. Она состоялась как художник, как общественный деятель, как мать, как бабушка и несколько раз как жена.

Какой эпизод из биографии Надежды Петровны лично вас впечатляет больше всего? Светлана Прокопьева:

Я, к сожалению, лично с ней знакома не была, хотя абсолютно не буду лукавить, что одна из первых книг, которая была мной прочитана и которая перечитывалась на протяжении моей жизни, была знаменитая книжка Любови Дубенской «Рассказывает Надя Леже». Я думаю, все прекрасно помнят и знают эту коричневую книжку, которая выдержала какое-то безумное количество тиражей и была чрезвычайно популярна в Советском Союзе. Там описано много, там рассказано много, там, извините, наврано много, потому что Надежда Петровна была сказочницей. Она умела вдохновлять слушателей на бесконечное общение с ней. Очень интересная цитата приводится в воспоминаниях Плисецкой, где она рассказывает о том, что Надя Леже рассказывала ей, что она была балериной, хирургу – что она когда-то вырезала аппендицит и т. д. Эта женщина, которая не была врушкой, но которая умела какую-то ситуацию преподнести так, чтобы привлечь к себе внимание. Возможно, это объяснимо тем, что она очень долгое время находилась в тени.

Чуть-чуть приукрасить для того, чтобы на одной волне оказаться с собеседником, не столько врать, сколько сочинять. Светлана Прокопьева:

Да, абсолютно верно! И я думаю, что ее ни в коем случае нельзя упрекать в этом. Буквально на днях в начале сентября в Париже состоялась презентация книги целого коллектива авторов, которая так и называется «Надя Леже. История неординарной женщины в тени».

Что представлено на выставке? Откуда были взяты экспонаты? Светлана Прокопьева:

Нужно рассказать немного о предыстории этого проекта. Несколько лет назад в Беларусь приезжала ее правнучка Наталья Самойлова, которая посетила и наш музей. Мне довелось с ней познакомиться, немножко поработать, потому что я еще являюсь хранителем зарубежной графики в коллекции нашего музея и Надежда Петровна в свое время подарила нам и свои графические листы, и листы Фернана. Когда был визит, мы просто представляли нашу коллекцию для знакомства с наследницей. Тогда Наталья озвучила свою такую сокровенную мечту: организовать выставку Леже в нашем музее и в музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве. Она хотела приурочить как раз к изданию этой книги, которая состоялась в этом году. К сожалению, у нас не состоялся проект ни тогда, ни к 110-летию со дня рождения, но вот 115 лет мы отметили.

Естественно, что основная масса произведений хранится в коллекциях наследников, поэтому мы сейчас представляем не только свою коллекцию, когда-то подаренную Надеждой Петровной, и три произведения, которые в прошлом году нам были преподнесены в качестве дара музею: три прекрасных рисунка, но и основная часть этой выставки – это произведения, приехавшие из трех частных коллекций. Две из которых - это коллекция наследников, и одна из коллекции человека, который настолько воодушевился Надеждой Петровной, что стал таким возродителем музеев Фернана Леже в Лизоре.

Будут выставлены не только работы Надежды Леже, Фернана Леже, но еще и Пабло Пикассо. Что связывало Надежду Леже и Пабло Пикассо? Светлана Прокопьева:

Отношения, безусловно, были. Какие? Пикассо не оставил воспоминаний о Наде Леже, но она оставила о нем много воспоминаний. Но в любом случае она в книге описывает, что она была не просто знакомой Пикассо, она консультировалась у него, а он консультировался у нее. Пикассо был одним из художников, который представил свои произведения на знаменитую выставку-продажу, которую Надежда Ходасевич организовала в 1945 году в помощь военнопленным, пострадавшим советским гражданам в годы Великой Отечественной войны. Он безвозмездно предоставил ряд своих произведений и эти произведения были проданы и составили приличную сумму денег.

Часть мозаик Надежды Леже хранится в Зембинской картинной галерее. Говорят, что они в очень плачевном состоянии. А ведь Зембин мог бы стать яркой точкой на туристической карте Беларуси. Будут ли предприняты шаги, чтобы исправить эту ситуацию? Светлана Прокопьева:

Я искренне надеюсь, что наш проект подхлестнет интерес к этому персонажу и, таким образом, подхлестнет интерес и к картинной галерее, где представлены единственные на территории нашего государства мозаичные панно Надежды Петровны. Ее монументальное творчество связано с поздним периодом, это совершенно уникальные вещи! Это лишнее свидетельство того, какой колоссальной энергией человек обладал. Женщина, по сути на закате своей жизни, обращается к чрезвычайно сложной технике мозаики. Безусловно, она не сама свои мозаики набирала, это делали известные мозаичисты, но тем не менее, создать и реализовать такой проект – это достойно высокого уважения!

По свидетельству наследников, ею было создано и передано в СССР 82 мозаичных панно. Специально к этой выставке мной была проведена исследовательская работа и было выявлено только 29 мозаик. К счастью, 6 из них находятся в Зембине.