«Мы брали яркие и пограничные случаи». «Беларусьфильм» снял кино о домашнем насилии

В последнее время в центре обсуждения часто оказывается тема домашнего насилия. Вопрос сложный и оставаться к нему равнодушным невозможно. Тема задело за живое и наших кинематографистов. Накануне «Беларусьфильм» презентовал документальную ленту «Хороших девочек не бьют».

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – режиссер-документалист Национальной киностудии «Беларусьфильм» – Галина Адамович.

Как появилась идея создать такой фильм?

Галина Адамович, режиссер-документалист Национальной киностудии «Беларусьфильм»:

В прошлом году я отбирала белорусских женщин для очень большого документального французского проекта. Через меня проходило очень много судеб, 50 человек прошло. Это были разные женщины, разной профессии, разного социального статуса, совершенно разной жизни, но вот истории, которые были связаны с домашним насилием, меня очень зацепили, потому что я с этим никогда не сталкивалась. И каким-то краем мозга я подумала, что вот это было бы хорошим документальным фильмом, потому что там есть все: и любовь, и рождение детей, и ревность, и бешеная страсть, и часто смерть, и тюрьма, и суды. Министерство культуры очень быстро дало мне на это деньги.

Что объединяет всех героинь и что их отличает?

Галина Адамович:

Тема насилия. То, что к ним были жестоки их близкие. Очень разные истории. Кроме физического насилия, есть же еще и экономическое, и психологическое насилие. Мы брали такие яркие и пограничные случаи.