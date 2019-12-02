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«Мы брали яркие и пограничные случаи». «Беларусьфильм» снял кино о домашнем насилии

02 декабря 2019 10:06
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В последнее время в центре обсуждения часто оказывается тема домашнего насилия. Вопрос сложный и оставаться к нему равнодушным невозможно. Тема задело за живое и наших кинематографистов. Накануне «Беларусьфильм» презентовал документальную ленту «Хороших девочек не бьют».

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь режиссер-документалист Национальной киностудии «Беларусьфильм» – Галина Адамович.

Как появилась идея создать такой фильм? 

Галина Адамович, режиссер-документалист Национальной киностудии «Беларусьфильм»:
В прошлом году я отбирала белорусских женщин для очень большого документального французского проекта. Через меня проходило очень много судеб, 50 человек прошло. Это были разные женщины, разной профессии, разного социального статуса, совершенно разной жизни, но вот истории, которые были связаны с домашним насилием, меня очень зацепили, потому что я с этим никогда не сталкивалась. И каким-то краем мозга я подумала, что вот это было бы хорошим документальным фильмом, потому что там есть все: и любовь, и рождение детей, и ревность, и бешеная страсть, и часто смерть, и тюрьма, и суды. Министерство культуры очень быстро дало мне на это деньги.

Что объединяет всех героинь и что их отличает?

Галина Адамович:
Тема насилия. То, что к ним были жестоки их близкие. Очень разные истории. Кроме физического насилия, есть же еще и экономическое, и психологическое насилие. Мы брали такие яркие и пограничные случаи.

«Мы брали яркие и пограничные случаи». «Беларусьфильм» снял кино о домашнем насилии-1

Женщины рассказали о своей проблеме, но что им делать дальше, если некуда идти?

Галина Адамович:
Уже есть комнаты в каждом районе города от государства. Есть негосударственная организация «Радислава», где есть убежище, адрес которого скрывают, они периодически его меняют, чтобы не находили, потому что это действительно опасно.

Когда я отбирала этих белорусских женщин, они разделились на две разные и почти равные половины: тех, кого любили в детстве и кого нет. Кого не хотели и не любили очень много. А если тебя не любили с детства, откуда ты возьмешь эту любовь?! И таких мужчин тоже очень много. У них нет опыта, они не умеют по-другому выстраивать свои отношения. Они когда-то получили эту модель и ее можно изменить, если ходить к психологу. У нас есть группы, которые работают с такими мужчинами в Минске.

Поступали ли к вам угрозы?

Галина Адамович:
Да и сейчас поступают. На киностудию один человек пишет письма уволить Адамович и провести психиатрическую экспертизу его детей.

# Культура # Культура # Галина Адамович # Фотофакт

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