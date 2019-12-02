В Минске начался отбор представителей Беларуси на «Славянский базар-2020»

Новости Беларуси. В Минске 2 декабря стартовали региональные отборочные туры представителей Беларуси на вокальном конкурсе предстоящего фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске – 2020», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Прослушивание претендетов от столицы провели на сцене концертного зала «Верхний город». Сначала перед жюри выступили юные исполнители, затем взрослые. Жюри прослушало 24 ребенка и более 20 взрослых исполнителей.

Полина Павлющенко, участница отбора:

Это очень большой и очень крутой конкурс. Очень хочется получить новый опыт.

Ольга Миникаева, участница отбора:

Здесь очень хорошая акустика, звук. Я думаю, что я достойно представлю.

Владимир Громов, солист Большого театра Беларуси, председатель жюри:

Я надеюсь, что все артисты настроятся на ту волну, что они действительно артисты и должны заразить публику, покорить ее своей харизмой, умением, творческим горением. Заразить нас, увлечь, и мы пойдем за ним.