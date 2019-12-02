В Минске начался отбор представителей Беларуси на «Славянский базар-2020»

Новости Беларуси. В Минске 2 декабря стартовали региональные отборочные туры представителей Беларуси на вокальном конкурсе предстоящего фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске – 2020», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. В Минске 2 декабря стартовали региональные отборочные туры представителей Беларуси на вокальном конкурсе предстоящего фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске – 2020», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Прослушивание претендетов от столицы провели на сцене концертного зала «Верхний город». Сначала перед жюри выступили юные исполнители, затем взрослые. Жюри прослушало 24 ребенка и более 20 взрослых исполнителей.
Полина Павлющенко, участница отбора:
Это очень большой и очень крутой конкурс. Очень хочется получить новый опыт.
Ольга Миникаева, участница отбора:
Здесь очень хорошая акустика, звук. Я думаю, что я достойно представлю.
Владимир Громов, солист Большого театра Беларуси, председатель жюри:
Я надеюсь, что все артисты настроятся на ту волну, что они действительно артисты и должны заразить публику, покорить ее своей харизмой, умением, творческим горением. Заразить нас, увлечь, и мы пойдем за ним.
Эстафету региональных туров на престижный международный конкурс 5 декабря примет Гомель. В Витебске прослушивание состоится 6 декабря. В этот же день оно пройдет в Могилеве, а 7 декабря – в Гродно. Завершат отборочный марафон Минская область – 12 декабря и Брестская – 13-го.