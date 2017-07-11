Директор «Славянского базара»: «Участие в конкурсах – это только начальный этап становления певца»

Александр Сидоренко, директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

По поводу конкурса молодых исполнителей. Я сталкивался с таким мнением, что существует просто целый ряд исполнителей, которые являются конкурсными. Они не блистают альбомами, занимаются тем, что часть своей карьеры посвящают тому, что ездят по конкурсам. Так ли это?

Александр Сидоренко, директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:

Я считаю, что участие в конкурсах – это только начальный этап становления исполнителя, певца. Потому что без посещения различного рода конкурсов, без приобретения опыта, конечно же, известным исполнителем стать невозможно.