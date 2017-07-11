Директор «Славянского базара»: «Малоизвестные артисты пытаются попасть на фестиваль. Но не понимают, что они здесь теряются сразу же»

Александр Сидоренко, директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Есть фестивали, на которые артистов приглашают, изо всех сил зовут, пытаются предложить разные условия. А у нас нередка такая ситуация, что есть артисты, которые делают всё для того, чтобы попасть на фестиваль – включают для этого административный ресурс, всех возможных влиятельных людей. И эта ситуация, наверное, возможна, действительно, только в наших странах. И самый сложный момент, с которым доводится в таких ситуациях сталкиваться – это отказывать. Я записывал интервью с Игорем Крутым однажды, спрашивал. «Это было очень сложно», – говорит. В его карьере, когда он занимался «Песней года» и другими. Но он это смог сделать и выстоял с очень большим трудом. Удалось ли Вам выстоять? Или как Вы решаете этот вопрос?

Александр Сидоренко, директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:

Вы знаете, встречаются вопросы, как связанные с тем, что приходится подбирать артистов и заранее договорённостей с ними достигать.

Во-первых, никогда мы не боролись настолько за артиста, чтобы применять всевозможные ресурсы, поскольку выбор достаточно большой.

Нужно только найти в каждом артисте…

Я имею в виду обратную ситуацию.

Александр Сидоренко:

До обратной мы дойдём. Это всё, на самом деле, связано. Потому что иногда, как известные артисты, в зависимости от условий, хотят и пытаются попасть на фестиваль, так и малоизвестные артисты – это всегда было и всегда будет – пытаются попасть на фестиваль. Они считают, что фестиваль – своего рода площадка стартовая рекламная: здесь показаться, засветиться. Но не понимают другого: что они здесь теряются сразу же.

Они здесь пропадают и растворяются.

Не понимают, но они, всё равно, требуют и делают всё для того, чтобы попасть.

Александр Сидоренко:

У нас нет с этим больших проблем. Более того, мы стараемся, всё-таки, предоставлять каждый год возможность большому количеству молодых, начинающих артистов себя проявить. Проявить именно на главных концертных площадках.