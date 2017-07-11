Директор «Славянского базара»: «Никогда главным принципом проведения фестиваля не было «заработать денег»

Александр Сидоренко, директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Я довольно много записывал интервью о «Славянском базаре» и здесь. Очень часто слышал одну и ту же фразу о том, что «Славянский базар» – это тот фестиваль, который возможен только в Беларуси. И дальше уже шли расшифровки: потому что вот здесь, как в Советском Союзе или потому что здесь такой народ. По Вашему мнению, почему только в Беларуси?

Александр Сидоренко, директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:

Я не согласен с этим. Совершенно не согласен. Мне кажется, учитывая сам формат фестиваля – фестиваля искусств, при организации его, с учётом условий любой страны – его можно провести. Если говорить о бренде «Славянский базар», изначально, когда это было придумано, как фестиваль, в первую очередь, для славянских стран, то, на самом деле, наверное, уже это не актуально. Потому что участниками фестиваля являются представители всех континентов.

Более того, есть предложения о продлении проектов фестиваля, например, в Латвии, в Риге.

Есть предложения о продлении этих проектов тоже в других странах мира. То есть, это интересно и другим странам, и нашим партнёрам из других стран. Возможно, формат, конечно же, будет корректироваться, изменяться, но сам смысл творческого состязания, конкурса, и концертов «звёзд» эстрады – он приемлем везде, в любой стране, так или иначе. Другое, что сохранить многожанровость фестиваля так, как это происходит здесь, у нас, в Витебске – это, в зависимости от условий того или иного места.

Вот и ответ. Значит, скорее всего, это, скорее всего, возможно только в Беларуси.

Александр Сидоренко:

Скажем так, есть большое количество фестивалей, но основное их количество – это коммерческие проекты. Мы с каждым годом тоже двигаемся в сторону самоокупаемости. И, практически, мы уже к этой черте подошли, но, на самом деле, никогда главным принципом проведения фестиваля не было «заработать денег». Именно поэтому фестиваль марку народного сохраняет и по сей день.