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Брали не всех подряд: на концерте молодых белорусских исполнителей на «Славянском базаре» зал будет заполнен на 100%

11 июля 2017 19:20
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Александр Сидоренко, директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Александр Сидоренко, директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:
В этом году у нас специально создан концерт «Я люблю фестиваль», где процентов, наверное, 80 участников – это молодые белорусские исполнители. То есть, конечно же, брали не всех подряд. Брали тех, кто теоретически может быть интересен зрителю, потому что мы, всё равно, продаём билеты. Факт остаётся фактом – 100% заполнения зрительного зала. 

Директор «Славянского базара»: «На первом месте предпочтения зрителей, но мы иногда пытаемся прививать вкус аудитории»

# Культура # Александр Сидоренко # Славянский базар в Витебске-2017

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