Лучшие ди-джеи Минской области выявляли сильнейшего в Слуцке в рамках акции БРСМ «Сделай свой выбор»

Новости Беларуси. Молодые, активные и инициативные белорусы накануне приняли участие в акции БРСМ. Лучшие ди-джеи Минской области собрались в Слуцке.

Несколько часов мастера сведения пластинок виртуозно демонстрировали музыкальные тонкости и ловкость рук. Площадкой для своеобразной, творческой «битвы» стал городской парк, куда пришли сотни людей.

Музыкальный конкурс – это часть молодежного марафона «Сделай свой выбор». Он стартовал в День рождения «БРСМ». Цель – разнообразить увлечения молодежи, а также помочь сделать правильный выбор в пользу здоровья и позитивного творчества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виталий Ларчик, житель Солигорска:

Молодежь у нас инициативная, жизнерадостная. Каждый после таких событий, ярких празднований, которые очень нужны, ведь они помогают самореализоваться, мне кажется, не останется равнодушным, пойдет на выборы и сделает свой выбор.

Любовь Лапацецкая, житель Марьиной Горки:

Конечно, пойдем на выборы. Пуховичская молодежь делает выбор за позитивное времяпровождение, за страну сильную, процветающую, независимую. Наши ребята с активной жизненной позицией.