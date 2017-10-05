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«Не ставлю так – мне убавили, я всем убавляю»: какая зарплата у директора Дворца Республики?

05 октября 2017 19:30
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Пётр Волков, директор Дворца Республики, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Пётр Волков, директор Дворца Республики:
Мы в этом году – план такой напряжённый, есть кризисные проявления, конечно, доходы населения не растут – поэтому и продажа билетов идёт так тяжело, я бы сказал. Так вот, мы за первый квартал не выполнили план.

Моя зарплата была, как средняя по предприятию.

Я, правда, не ставлю так задач: что мне убавили зарплату, я всем убавляю. Люди зарабатывают – должны получать. И у нас существует внутрибонусная система. У нас 9,5 миллионов где-то средняя зарплата, моя зарплата была в мае – 8.

Пётр Волков, директор Дворца Республики: «Для меня это – как ребёнок. Он ещё, можно сказать, не родился, а я уже здесь работал на стройке»

# общество # Достопримечательности Минска # Пётр Волков

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