Директор Дворца Республики: «Было и: «Не хотим с государственным». Сегодня видят, что это – надёжнее. Ну, куда мы денемся с этим зданием?»

Пётр Волков, директор Дворца Республики, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Пётр Волков, директор Дворца Республики:

Была особенность, почему нам было сложнее – мы ведь государственное учреждение. Единственное государственное учреждение на территории республики, которое занимается концертно-гастрольной деятельностью. Поэтому вначале было и такое: «Государственное? Нет, не хотим с государственным». Хотя, на сегодня и западные наши партнёры, и, в том числе, российские, с государственными структурами стали работать лучше. Потому что они видят, что это – надёжнее.

Это – не бабочка-«однодневка».

Ну, куда мы денемся с этим зданием? Мы – стабильное, серьёзное в финансовом плане предприятие, которое всегда выполняет своим договорённости.