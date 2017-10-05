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Директор Дворца Республики: «Было и: «Не хотим с государственным». Сегодня видят, что это – надёжнее. Ну, куда мы денемся с этим зданием?»

05 октября 2017 19:29
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Пётр Волков, директор Дворца Республики, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Пётр Волков, директор Дворца Республики:
Была особенность, почему нам было сложнее – мы ведь государственное учреждение. Единственное государственное учреждение на территории республики, которое занимается концертно-гастрольной деятельностью. Поэтому вначале было и такое: «Государственное? Нет, не хотим с государственным». Хотя, на сегодня и западные наши партнёры, и, в том числе, российские, с государственными структурами стали работать лучше. Потому что они видят, что это – надёжнее.

Это – не бабочка-«однодневка».

Ну, куда мы денемся с этим зданием? Мы – стабильное, серьёзное в финансовом плане предприятие, которое всегда выполняет своим договорённости.     

Пётр Волков, директор Дворца Республики: «Для меня это – как ребёнок. Он ещё, можно сказать, не родился, а я уже здесь работал на стройке»

# общество # Достопримечательности Минска # Пётр Волков

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