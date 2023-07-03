Директор Большого: сегодня престижно прийти в театр и провести вечер в прекрасной атмосфере
Об искусстве на пуантах поговорили в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь с генеральным директором Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь Екатериной Дуловой.
Юрий Царев, ведущий:
Мы бережно храним наши традиции и чтим белорусских деятелей. Насколько важно сохранять наше белорусское национальное искусство, оперное искусство, искусство балета и как часто театр должен обращаться к нашим истокам?
Национальная культура – ключевая позиция в истории театра
Екатерина Дулова, генеральный директор Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь:
Я думаю, это постоянная тенденция в жизни любого театра, имеющего в том числе наименование в своем названии «Национальный». Без национальной культуры нам сложно говорить об истории того или иного учреждения, поэтому это ключевая позиция в истории нашего театра. Благодаря грандиозным талантам наших хореографов, режиссеров, драматургов, композиторов в нашем театре есть великолепный корпус сочинений и балетных, и оперных, которые действительно созданы и волей случая, и обязательно по какому-то поводу, которые запечатлели роскошную, интереснейшую, а где-то и драматическую историю нашей страны в нотных знаках, эмоциях, чувствах. Мне кажется, что мы сегодня эту миссию очень бережно несем, выполняем и гордимся тем, что можем этим заниматься.
Ольга Бурлакова, ведущая:
На сцене Большого часто выступают иностранные труппы, налажено тесное сотрудничество с коллегами из разных стран. Что касается обменных гастролей, куда в ближайшее время отправятся наши артисты и как их принимают во всем мире?
«Настоящий Восток, где любят наш балет». Куда ездят артисты для обмена опытом?
Екатерина Дулова:
Это абсолютно органичная тенденция в жизни любого театра. Это действительно обмены гастролей, показ себя и получение информации о том, что вообще происходит в мире. Конечно, сегодня наше ключевое направление, причем очень эффективное, – это Российская Федерация. То количество контактов, которое уже состоялось, совершенно невероятное, если даже сравнить только с прошлым годом. Чего только стоят большие гастроли по городам России, в которых никогда Большой театр не был?! Это и Йошкар-Ола, Уфа, Казань, Челябинск, Тюмень. Интереснейшие традиции, культура и обмен опытом.
Второй вектор, очень серьезный, – это восточное направление, с которым мы сегодня работаем. Это наши замечательные партнеры и в КНР. Буквально мы откроем сезон – и отправим свой оркестр, чтобы представить некоторое количество концертов в Китайской Народной Республике. Это и настоящий Восток, где любят наш балет, мы давно там выступаем. Это Кувейт, Бахрейн, Арабские Эмираты.
Как будут развиваться брендовые мероприятия Большого театра Беларуси?
Юрий Царев:
У Большого очень много брендовых мероприятий. Это и Рождественский оперный форум, и Большой новогодний бал, и Большой театр детям. Можно сказать, что театр давно вышел за рамки зрительного зала. Работа в этом направлении не останавливается. Чем еще вы готовы радовать наших зрителей?
Екатерина Дулова:
Она не только не останавливается. У меня такое впечатление, что ее уже просто не остановить. Интерес действительно очень велик. Мы начали с небольших экскурсий, знакомства наших граждан и тех, кто приезжает, с тем, что происходит в театре. Вылилось это уже в очень интересные синтетические формы, где соединяются мини-концерты и экскурсии, куда приходят совершенно разные социальные группы. Это и дети, и учащиеся, и взрослые люди, очень серьезные деловые и бизнес-круги. Всем интересно. Как же это создается.
Конечно, у нас есть целые программы, посвященные детям. Это направление мы хотим развивать. Мы хотим вернуться к замечательной традиции, дню открытых дверей Большого, который всегда приурочен ко дню основания театра – это май. Проект, который в этом году получил совершенно невероятный зрительский интерес, – это «Вечера Большого в замке Радзивиллов». Стопроцентная продажа и концертов, и наших спектаклей. Я понимаю, что нам этот формат тоже нужно значительно расширять и делать программы разнообразнее. Так что остановиться пока сложно.
Ольга Бурлакова:
И слава богу. Мы знаем, что вы уже много лет возглавляете специальный фонд Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи и помогли за это время не одному десятку артистов, а то и сотне, а то и тысяче. А как часто молодежь приходит в Большой театр?
«Престижно прийти в театр, молодому человеку привести девушку»
Екатерина Дулова:
Из моего опыта руководства театром, я наблюдаю, как это явление развивается на глазах. Интерес не просто ради интереса, что здесь делается. Сегодня я вижу тенденцию – престижно прийти в театр, молодому человеку привести девушку и провести вечер в прекрасной атмосфере в знаковом учреждении. Это сродни тому, как мы в свое время говорили о том, что модно быть здоровым и пропагандировать здоровый образ жизни, хорошо учиться и достигать высот. Сегодня провести время в Большом театре – молодежь идет за этой тенденцией. Я очень этому рада. Они особым образом одеваются – это тоже можно наблюдать. Есть особый интерес к национальной опере, национальному балету. Эта тенденция тоже очевидна. Мне кажется, мы ни в коем случае не теряем, а напротив – делаем все, чтобы молодые люди были с нами.
Юрий Царев:
Что в этот праздничный день вы можете пожелать своим зрителям и нашим телезрителям?
Директор Большого поздравила белорусов с Днем Независимости
Екатерина Дулова:
Дорогие друзья, в этот замечательный праздничный, знаковый день для всех нас я хочу прежде всего пожелать вам очень высоких чувств, сильных, настоящих, связанных с тем, что в стране самый главный праздник. Он всегда связан и с особым отношением к жизни, к нашей Родине, нашей замечательной стране, в которой делается все, чтобы и культура, и искусство пребывали на очень высокой ноте звучания. Я приглашаю вас в Большой театр с тем, чтобы эмоции сегодняшнего дня были запечатлены здесь, чтобы только высокие, вдохновенные чувства сопровождали вас на протяжении долгого времени. С праздником!