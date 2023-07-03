Директор Большого: сегодня престижно прийти в театр и провести вечер в прекрасной атмосфере

Об искусстве на пуантах поговорили в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь с генеральным директором Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь Екатериной Дуловой. Юрий Царев, ведущий:

Мы бережно храним наши традиции и чтим белорусских деятелей. Насколько важно сохранять наше белорусское национальное искусство, оперное искусство, искусство балета и как часто театр должен обращаться к нашим истокам? Национальная культура – ключевая позиция в истории театра

Екатерина Дулова, генеральный директор Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь:

Я думаю, это постоянная тенденция в жизни любого театра, имеющего в том числе наименование в своем названии «Национальный». Без национальной культуры нам сложно говорить об истории того или иного учреждения, поэтому это ключевая позиция в истории нашего театра. Благодаря грандиозным талантам наших хореографов, режиссеров, драматургов, композиторов в нашем театре есть великолепный корпус сочинений и балетных, и оперных, которые действительно созданы и волей случая, и обязательно по какому-то поводу, которые запечатлели роскошную, интереснейшую, а где-то и драматическую историю нашей страны в нотных знаках, эмоциях, чувствах. Мне кажется, что мы сегодня эту миссию очень бережно несем, выполняем и гордимся тем, что можем этим заниматься.



Ольга Бурлакова, ведущая:

На сцене Большого часто выступают иностранные труппы, налажено тесное сотрудничество с коллегами из разных стран. Что касается обменных гастролей, куда в ближайшее время отправятся наши артисты и как их принимают во всем мире? «Настоящий Восток, где любят наш балет». Куда ездят артисты для обмена опытом?

Екатерина Дулова:

Это абсолютно органичная тенденция в жизни любого театра. Это действительно обмены гастролей, показ себя и получение информации о том, что вообще происходит в мире. Конечно, сегодня наше ключевое направление, причем очень эффективное, – это Российская Федерация. То количество контактов, которое уже состоялось, совершенно невероятное, если даже сравнить только с прошлым годом. Чего только стоят большие гастроли по городам России, в которых никогда Большой театр не был?! Это и Йошкар-Ола, Уфа, Казань, Челябинск, Тюмень. Интереснейшие традиции, культура и обмен опытом. Второй вектор, очень серьезный, – это восточное направление, с которым мы сегодня работаем. Это наши замечательные партнеры и в КНР. Буквально мы откроем сезон – и отправим свой оркестр, чтобы представить некоторое количество концертов в Китайской Народной Республике. Это и настоящий Восток, где любят наш балет, мы давно там выступаем. Это Кувейт, Бахрейн, Арабские Эмираты. Как будут развиваться брендовые мероприятия Большого театра Беларуси?

Юрий Царев:

У Большого очень много брендовых мероприятий. Это и Рождественский оперный форум, и Большой новогодний бал, и Большой театр детям. Можно сказать, что театр давно вышел за рамки зрительного зала. Работа в этом направлении не останавливается. Чем еще вы готовы радовать наших зрителей? Екатерина Дулова:

Она не только не останавливается. У меня такое впечатление, что ее уже просто не остановить. Интерес действительно очень велик. Мы начали с небольших экскурсий, знакомства наших граждан и тех, кто приезжает, с тем, что происходит в театре. Вылилось это уже в очень интересные синтетические формы, где соединяются мини-концерты и экскурсии, куда приходят совершенно разные социальные группы. Это и дети, и учащиеся, и взрослые люди, очень серьезные деловые и бизнес-круги. Всем интересно. Как же это создается. Конечно, у нас есть целые программы, посвященные детям. Это направление мы хотим развивать. Мы хотим вернуться к замечательной традиции, дню открытых дверей Большого, который всегда приурочен ко дню основания театра – это май. Проект, который в этом году получил совершенно невероятный зрительский интерес, – это «Вечера Большого в замке Радзивиллов». Стопроцентная продажа и концертов, и наших спектаклей. Я понимаю, что нам этот формат тоже нужно значительно расширять и делать программы разнообразнее. Так что остановиться пока сложно. Ольга Бурлакова:

И слава богу. Мы знаем, что вы уже много лет возглавляете специальный фонд Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи и помогли за это время не одному десятку артистов, а то и сотне, а то и тысяче. А как часто молодежь приходит в Большой театр? «Престижно прийти в театр, молодому человеку привести девушку»

Екатерина Дулова:

Из моего опыта руководства театром, я наблюдаю, как это явление развивается на глазах. Интерес не просто ради интереса, что здесь делается. Сегодня я вижу тенденцию – престижно прийти в театр, молодому человеку привести девушку и провести вечер в прекрасной атмосфере в знаковом учреждении. Это сродни тому, как мы в свое время говорили о том, что модно быть здоровым и пропагандировать здоровый образ жизни, хорошо учиться и достигать высот. Сегодня провести время в Большом театре – молодежь идет за этой тенденцией. Я очень этому рада. Они особым образом одеваются – это тоже можно наблюдать. Есть особый интерес к национальной опере, национальному балету. Эта тенденция тоже очевидна. Мне кажется, мы ни в коем случае не теряем, а напротив – делаем все, чтобы молодые люди были с нами. Юрий Царев:

Что в этот праздничный день вы можете пожелать своим зрителям и нашим телезрителям? Директор Большого поздравила белорусов с Днем Независимости