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Как выглядела усадьба XVII века и самая древняя детская игрушка? Покажут в копыльском краеведческом музее

29 июня 2023 19:38
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Город на семи холмах, белорусская Швейцария, историческая сокровищница Минской области. В программе «Центральный регион» на СТВ отправились в Копыльский район. Какие тайны хранит в себе замковая гора? Чем уникален камень-валун в деревне Кудиновичи и что осталось от военных ДОТов?

Как выглядела усадьба XVII века и самая древняя детская игрушка? Покажут в копыльском краеведческом музее-1

Благодаря многочисленным археологическим находкам местный краеведческий музей хранит богатую коллекцию артефактов. В их числе – хирургический нож, пчелиные соты, фрагмент арбалетного болта, с помощью которого охотились на дикую птицу.

Город на 7 холмах, белорусская Швейцария. Почему так называют Копыльский район? Читайте здесь.

Как выглядела усадьба XVII века и самая древняя детская игрушка? Покажут в копыльском краеведческом музее-4

Однако самым ценным экспонатом все же считается глиняная фигурка собачки. Это самая ранняя игрушка на территории Беларуси, которая представляет собой культуру штрихованной керамики.

Как выглядела усадьба XVII века и самая древняя детская игрушка? Покажут в копыльском краеведческом музее-7



Валентина Шуракова, директор Копыльского районного краеведческого музея:
В 1395 году наш город принадлежал Владимиру. Это сын великого литовского князя Ольгерда. А с 1471-го – уже сыну Владимира, или внуку Ольгерда, Александру Олелько. И с 1417 года титул Олельки носили сначала Копыльско-Слуцкое княжество. Первый замок располагался в Копыле, это было Копыльское княжество. И только потом уже стало Копыльско-Слуцкое княжество. И титул Олельки носили слуцко-копыльские.

С 1612 года копыльские земли перешли к Радзивиллам. И в городе началась совсем другая история. На Замковой горе было построено временное имение князей, а сам город получил Магдебургское право.

Как выглядела усадьба XVII века и самая древняя детская игрушка? Покажут в копыльском краеведческом музее-9

Валентина Шуракова:
Вся история характерна, как и для всех маленьких городков нашей республики. Великое княжество Литовское, Речь Посполитая и война 1812 года. У нас на границе Копыля со Слуцком прошел бой французской и русской армий. Вот кусочек экспозиции, посвященный этому. При раскопках были найдены белые курительные трубки, монеты, шпоры. Это сопутствует времени, когда через наши земли шли французские войска. Но самый интересный факт: в этой битве на своем коне гарцевал гусар Давыдов, которого мы очень хорошо знаем по фильму.

Как выглядела усадьба XVII века и самая древняя детская игрушка? Покажут в копыльском краеведческом музее-12



Одним из уникальных экспонатов краеведческого музея является макет усадьбы Войниловичей, сделанный одной из учениц минской гимназии Анастасией Войтенко. Имение Савичи принадлежало роду Войниловичей почти два с половиной века, начиная с 1662 года. Когда-то это были богатейшие земли с большим хозяйством, дворцом, винокуренным заводом и пейзажным парком. Сейчас о тех далеких временах напоминает лишь музейный экспонат. До наших дней от имения почти ничего не сохранилось.

Как выглядела усадьба XVII века и самая древняя детская игрушка? Покажут в копыльском краеведческом музее-14

Валентина Шуракова:
Он восстановлен один к одному. Если была упряжка у деда Эдварда Войниловича из четырех лошадей, здесь четыре. Если были у них хвосты и гривы белые, они и тут показаны белыми. Если была вымощена дорожка вокруг фонтана из белого камня, значит, она здесь из белого камня. Они изучили весь материал, воспоминания в музее хранятся. Мы когда-то из командировки из Польши привезли воспоминания Эдварда Войниловича. Она изучила эти воспоминания, приезжала на Савичи, работала, и вдобавок получился вот такой макет. Макет прекрасной усадьбы, которая стояла в Савичах. Здесь беседки, играл духовой оркестр, были фонтаны, пруды, специальные дома, построенные для прислуги, были каретные сараи. Это был маленький городок.

Как выглядела усадьба XVII века и самая древняя детская игрушка? Покажут в копыльском краеведческом музее-17

Алеся Иванова, корреспондент:
Еще одна экспозиция музея это старинные иконы XIX столетия. Особенность их в том, что все они были украдены из церквей и домов, а после задержаны на границе при попытке вывоза их из Беларуси. Сегодня все иконы находятся в фондах музея. К слову, любой желающий может прийти и помолиться. Все иконы освещены благочинным Копыльского района.

«Это город упрямых людей – копылов». Откуда пошло название Копыля? Рассказываем интересные легенды (подробности).

# Музеи # Культура # Валентина Шуракова # Алеся Иванова # Фотофакт

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