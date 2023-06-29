Как выглядела усадьба XVII века и самая древняя детская игрушка? Покажут в копыльском краеведческом музее

Город на семи холмах, белорусская Швейцария, историческая сокровищница Минской области. В программе «Центральный регион» на СТВ отправились в Копыльский район. Какие тайны хранит в себе замковая гора? Чем уникален камень-валун в деревне Кудиновичи и что осталось от военных ДОТов?

Благодаря многочисленным археологическим находкам местный краеведческий музей хранит богатую коллекцию артефактов. В их числе – хирургический нож, пчелиные соты, фрагмент арбалетного болта, с помощью которого охотились на дикую птицу. Город на 7 холмах, белорусская Швейцария. Почему так называют Копыльский район? Читайте здесь.

Однако самым ценным экспонатом все же считается глиняная фигурка собачки. Это самая ранняя игрушка на территории Беларуси, которая представляет собой культуру штрихованной керамики.





Валентина Шуракова, директор Копыльского районного краеведческого музея:

В 1395 году наш город принадлежал Владимиру. Это сын великого литовского князя Ольгерда. А с 1471-го – уже сыну Владимира, или внуку Ольгерда, Александру Олелько. И с 1417 года титул Олельки носили сначала Копыльско-Слуцкое княжество. Первый замок располагался в Копыле, это было Копыльское княжество. И только потом уже стало Копыльско-Слуцкое княжество. И титул Олельки носили слуцко-копыльские.



С 1612 года копыльские земли перешли к Радзивиллам. И в городе началась совсем другая история. На Замковой горе было построено временное имение князей, а сам город получил Магдебургское право.

Валентина Шуракова:

Вся история характерна, как и для всех маленьких городков нашей республики. Великое княжество Литовское, Речь Посполитая и война 1812 года. У нас на границе Копыля со Слуцком прошел бой французской и русской армий. Вот кусочек экспозиции, посвященный этому. При раскопках были найдены белые курительные трубки, монеты, шпоры. Это сопутствует времени, когда через наши земли шли французские войска. Но самый интересный факт: в этой битве на своем коне гарцевал гусар Давыдов, которого мы очень хорошо знаем по фильму.





Одним из уникальных экспонатов краеведческого музея является макет усадьбы Войниловичей, сделанный одной из учениц минской гимназии Анастасией Войтенко. Имение Савичи принадлежало роду Войниловичей почти два с половиной века, начиная с 1662 года. Когда-то это были богатейшие земли с большим хозяйством, дворцом, винокуренным заводом и пейзажным парком. Сейчас о тех далеких временах напоминает лишь музейный экспонат. До наших дней от имения почти ничего не сохранилось.

Валентина Шуракова:

Он восстановлен один к одному. Если была упряжка у деда Эдварда Войниловича из четырех лошадей, здесь четыре. Если были у них хвосты и гривы белые, они и тут показаны белыми. Если была вымощена дорожка вокруг фонтана из белого камня, значит, она здесь из белого камня. Они изучили весь материал, воспоминания в музее хранятся. Мы когда-то из командировки из Польши привезли воспоминания Эдварда Войниловича. Она изучила эти воспоминания, приезжала на Савичи, работала, и вдобавок получился вот такой макет. Макет прекрасной усадьбы, которая стояла в Савичах. Здесь беседки, играл духовой оркестр, были фонтаны, пруды, специальные дома, построенные для прислуги, были каретные сараи. Это был маленький городок.