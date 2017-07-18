Дина Корзун: «Нужно быть очень ответственным за то, что мы говорим, думаем и делаем»

Дина Корзун, актриса театра и кино, соучредитель фонда «Подари жизнь» в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.
Дина Корзун: «Как только мы деградируем в духе, сразу же это даёт отражение в нашем теле»
Дина Корзун: «Наша сказка «Звёздный мальчик» – об ответственности за каждые твои мысль, слово и дело»
Дина Корзун: «На кого я похожа? Я – точно летающая. Поющая. Клюющая. Иногда царапающая»
«Я последовала за мужем»: Дина Корзун о переезде в Лондон и карьере на Западе
Дина Корзун о съёмках в «Острых козырьках»: «У меня нет амбиций, я не хочу покорять западный мир»
Дина Корзун о подопечных фонда «Подари жизнь»: «Приезжают потом в гости со своими детьми. Ради этого мы и трудимся»