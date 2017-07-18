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Дина Корзун: «Нужно быть очень ответственным за то, что мы говорим, думаем и делаем»

18 июля 2017 18:48
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Дина Корзун, актриса театра и кино, соучредитель фонда «Подари жизнь»  в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Дина Корзун: «Как только мы деградируем в духе, сразу же это даёт отражение в нашем теле»

Дина Корзун: «Наша сказка «Звёздный мальчик» – об ответственности за каждые твои мысль, слово и дело»

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# Культура # Российские актеры # Дина Корзун

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Дина Корзун о подопечных фонда «Подари жизнь»: «Приезжают потом в гости со своими детьми. Ради этого мы и трудимся»
18 июля 2017 18:47

Дина Корзун о подопечных фонда «Подари жизнь»: «Приезжают потом в гости со своими детьми. Ради этого мы и трудимся»

Дина Корзун о съёмках в «Острых козырьках»: «У меня нет амбиций, я не хочу покорять западный мир»
18 июля 2017 18:47

Дина Корзун о съёмках в «Острых козырьках»: «У меня нет амбиций, я не хочу покорять западный мир»

«Я последовала за мужем»: Дина Корзун о переезде в Лондон и карьере на Западе
18 июля 2017 18:47

«Я последовала за мужем»: Дина Корзун о переезде в Лондон и карьере на Западе