Дина Корзун: «Наша сказка «Звёздный мальчик» – об ответственности за каждые твои мысль, слово и дело»

Дина Корзун, актриса театра и кино, соучредитель фонда «Подари жизнь» в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Дина Корзун, актриса театра и кино, соучредитель фонда «Подари жизнь»:

Наша сказка – «Звёздный мальчик» – об ответственности за каждую твою мысль, за каждое твоё слово и дело.

Там у Вас 20 ролей?

Дина Корзун:

Да. 27 ролей. И я – рассказчик. Если бы я Вам рассказывала, например, про моих детей, я бы Вам тоже сначала рассказывала от своего имени, а потом бы показывала Италу – как она всегда качает права, как она ссорится, как она требует, какая она гордая.

И показывала бы Софийку.

Им 7 и 8, и они всё время спорят, погодки, дерутся. Вот точно так же я рассказываю наш спектакль, нашу историю. Как очевидец, который знает и любит каждого из персонажей.