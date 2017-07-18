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Дина Корзун: «Наша сказка «Звёздный мальчик» – об ответственности за каждые твои мысль, слово и дело»

18 июля 2017 18:46
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Дина Корзун, актриса театра и кино, соучредитель фонда «Подари жизнь»  в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Дина Корзун, актриса театра и кино, соучредитель фонда «Подари жизнь»:
Наша сказка – «Звёздный мальчик» – об ответственности за каждую твою мысль, за каждое твоё слово и дело.

Там у Вас 20 ролей?

Дина Корзун:
Да. 27 ролей. И я – рассказчик. Если бы я Вам рассказывала, например, про моих детей, я бы Вам тоже сначала рассказывала от своего имени, а потом бы показывала Италу – как она всегда качает права, как она ссорится, как она требует, какая она гордая.

И показывала бы Софийку.

Им 7 и 8, и они всё время спорят, погодки, дерутся. Вот точно так же я рассказываю наш спектакль, нашу историю. Как очевидец, который знает и любит каждого из персонажей.

Дина Корзун: «Нужно быть очень ответственным за то, что мы говорим, думаем и делаем»

# Культура # Российские актеры # Дина Корзун

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