Дина Корзун: «Наша сказка «Звёздный мальчик» – об ответственности за каждые твои мысль, слово и дело»

Дина Корзун, актриса театра и кино, соучредитель фонда «Подари жизнь» в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.
Дина Корзун, актриса театра и кино, соучредитель фонда «Подари жизнь»:
Наша сказка – «Звёздный мальчик» – об ответственности за каждую твою мысль, за каждое твоё слово и дело.
Там у Вас 20 ролей?
Дина Корзун:
Да. 27 ролей. И я – рассказчик. Если бы я Вам рассказывала, например, про моих детей, я бы Вам тоже сначала рассказывала от своего имени, а потом бы показывала Италу – как она всегда качает права, как она ссорится, как она требует, какая она гордая.
И показывала бы Софийку.
Им 7 и 8, и они всё время спорят, погодки, дерутся. Вот точно так же я рассказываю наш спектакль, нашу историю. Как очевидец, который знает и любит каждого из персонажей.
Дина Корзун: «Нужно быть очень ответственным за то, что мы говорим, думаем и делаем»