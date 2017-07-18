«Я последовала за мужем»: Дина Корзун о переезде в Лондон и карьере на Западе

Дина Корзун, актриса театра и кино, соучредитель фонда «Подари жизнь» в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Актёрская судьба и актёрская карьера у Вас уникальны. Мало кому из русских актрис удаётся сделать карьеру на Западе. У Вас она, безусловно, сложилась.

Дина Корзун, актриса театра и кино, соучредитель фонда «Подари жизнь»:

Нет, я бы так не сказала. Я снималась, да – достаточно, интересно и счастливо – на Западе.

Но карьера – это что-то другое.

Карьера – это, когда ты бесконечно прикладываешь усилия, и тебе отвечает мир, и ты не прерываешь. Вот карьера – это непрерывный рост, мне кажется.

Вы живёте в Лондоне по производственной необходимости? Или Вы выбрали просто комфортное место для проживания?

Дина Корзун:

Я последовала за мужем. Мой муж Луи Франк – продюсер, музыкант, инвестор. Он – гражданин Швейцарии. Мы познакомились с ним, когда нам было по 22 года. Я заканчивала школу-студию МХАТ, а он приехал с первым иностранным курсом. Вот мы с ним тогда познакомились и все эти 22 года, уже больше, мы – вместе. Он 10 лет жил со мной в Москве, потом он 6 лет жил в Украине, и мы друг к другу мотались. И затем мы приняли решение быть вместе. Он не хотел быть в Москве, сказал: «Всё. Теперь ты поедешь за мной». Потому что, когда поначалу мы познакомились, и Луи меня звал с собой уехать в Канаду (он тогда там собирался жить и работать) – я развела руками и попросила его остаться в Москве, потому что у меня после «Страны глухих» хорошо набирала рост моя карьера.

И Луи оставил всё, что ему было интересно на Западе, собрал сумки и приехал ко мне.

И мы жили у меня, с моей мамой, с моим старшим сыном Тимуром. А потом, где-то через лет 10 после жизни в России Луи сказал: «Давай поедем на Запад».

Вы снялись в одном из самых популярных сериалов ВВС.

Дина Корзун:

Мы выбрали Лондон, хотя могли жить в Швейцарии, которую я очень люблю за горы. Не за банки и за конфеты, а за горы. И я мечтаю, что, когда-нибудь, моя старость будет в маленькой деревянной избушке на вершине горы. И я буду разговаривать. Но, мы выбрали Лондон, потому что у меня был агент, который представляет мои интересы в Лос-Анджелесе и на весь западный мир. И поэтому я иногда снимаюсь.