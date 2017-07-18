Дина Корзун о подопечных фонда «Подари жизнь»: «Приезжают потом в гости со своими детьми. Ради этого мы и трудимся»

Дина Корзун, актриса театра и кино, соучредитель фонда «Подари жизнь» в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Фонд, который Вы возглавили и создали с Чулпан Хаматовой – «Подари жизнь» – существует больше 10 лет.

Дина Корзун, актриса театра и кино, соучредитель фонда «Подари жизнь»:

Да. Уже лет 12.

У меня к Вам такой вопрос. Сейчас, в последние годы, я сталкиваюсь с тем, как разного рода дамы создают структуры, называют себя ангелами, благотворителями. Но, порой, вот, приходя на такие мероприятия, задаёшься вопросом: они больше сейчас потратят на ужин или на все эти мероприятия, нежели реально соберут денег. Зато с таким пафосом потом размещают фотографии в социальных сетях. Как научиться отличать настоящую полезную работу от пыли? Что является показателем успешности благотворительной деятельности?

Дина Корзун:

Ну, история успеха. Мы работаем, помогаем врачам спасать детей от онкологических заболеваний. Поэтому дети, которые выросли и стали молодыми красивыми, здоровыми взрослыми, и приезжают потом в гости со своими детьми, рассказывают о своих профессиях, о том, как они тоже помогают там, на местах, в дальних регионах страны таким же детям – это успех. Это – радость, вдохновение.

Ради этого мы и трудимся, хотя очень тяжело.

Но в нашем фонде огромная команда сотрудников, волонтёров. И у нас всё хорошо получается, только благодаря им. Потому что мы вместе. Как отличить? Наверное, не нужно никого оценивать и критиковать, нужно заниматься только собой.

Сколько душевных сил, если можно сказать так, в долях или в процентах занимает Ваша работа в фонде и Ваша карьера, и Ваша семья?

Дина Корзун:

В фонде очень много. И это сейчас – только мой выбор. Потому что я уже могла бы себе позволить меньше заниматься благотворительностью. Но тут получается такой замкнутый круг – чем больше мы существуем, тем больше людей про нас знают и больше людей хотят написать лично мне.

Я могла бы игнорировать их письма, и у меня нет ни секретарей, ни помощников, но я не считаю это правильным.

Я – тоже волонтёр, я ничего не получаю за эту деятельность, я получаю огромное моральное, наверное, удовлетворение. И, вообще, я это считаю моей службой Всевышнему. И тогда не надо никем заниматься, не надо менять мир к лучшему – это невозможно. Нужно менять себя. Очень часто наши дети, которые болели раком, говорят: «Как это ни странно, ни страшно, может быть, звучит, но я благодарен болезни. Тот человек, который заболел, наверное, должен был уйти», – так говорил один мальчик. И многие даже девочки, которых я сейчас истории пересматриваю. «Я благодарен болезни, потому что я стал другим, я стал лучше. Благодаря болезни, я перестал жаловаться, я полюбил жизнь. Я понимаю, что всё в моих руках. И я счастлив».