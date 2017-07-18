Дина Корзун: «На кого я похожа? Я – точно летающая. Поющая. Клюющая. Иногда царапающая»

Дина Корзун, актриса театра и кино, соучредитель фонда «Подари жизнь» в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

А Вы верите в ту теорию, что каждый человек немножко похож на того или иного зверя?

Дина Корзун, актриса театра и кино, соучредитель фонда «Подари жизнь»:

Конечно.

Вы на кого похожи?

Дина Корзун:

На кого я похожа? Нужно подумать. Есть ли такие птицы. Я – точно летающая. Поющая. Клюющая. Иногда царапающая. В общем, не знаю. Любое животное есть во мне. Потому что я – актриса. Актёр, особенно тот, который серьёзно, глубоко и с уважением занимается профессией – это человек, который очень гибкий и разный. Многоликость почему – потому что такая гибкость, ртутность. Я вижу Вас – я могу ухватить Ваше зерно, потом Вас показывать. Кто я, в этом смысле? Раньше я не знала. Раньше я была, вообще, непонятно что. А теперь, наверное, к половине жизни (мне 46) я поняла, что я – любовь.

Я – любящая душа. Я – божественный слуга.

Я хочу, чтобы мои руки, мои глаза, моя речь были его инструментом. Я хочу говорить и делать что-то, что этот мир будет делать к лучшему. Раньше мне казалось это глупостью и чрезмерностью, а теперь – нет. Теперь я, с возрастом, перестала обращать внимание на разные дурацкие замечания в мой адрес. Стараюсь быть собой.