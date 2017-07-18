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Дина Корзун: «Как только мы деградируем в духе, сразу же это даёт отражение в нашем теле»

18 июля 2017 18:46
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Дина Корзун, актриса театра и кино, соучредитель фонда «Подари жизнь»  в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Вы будете представлять моноспектакль «Звёздный мальчик» по Оскару Уайлду. Я вспомнил для себя эту сказку, немножко перекликается с «Портретом Дориана Грея». Скажите, становиться уродливым, по-Вашему, это – детский страх? Или, может быть, это такая авторская была придумка, авторский страх самого Уайлда?  

Дина Корзун, актриса театра и кино, соучредитель фонда «Подари жизнь»:
Мне кажется, что ему удалось ухватить один из главных принципов жизни человека. Человек, в первую очередь, это – душа. Это – дух. А уже потом – тело, привычки, характер, национальность, раса. И, как только мы деградируем в духе, сразу же это даёт отражение в нашем теле.

Говорят, что к старости человек выглядит так, как он прожил жизнь.

Какое лицо он заслужил, так он и выглядит. И это, действительно, так. Вот, частенько едешь в метро или, вдруг, на вокзале ты замечаешь: люди с несчастными лицами, потухшими взглядами, с гримасами отчаяния, скорби, ненависти, зависти. Вот об этом говорил Оскар Уайлд. И в своих сказках он рассматривал вот эти общечеловеческие, очень важные, вечные темы.  

Дина Корзун: «Нужно быть очень ответственным за то, что мы говорим, думаем и делаем»

# Культура # Российские актеры # Дина Корзун

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