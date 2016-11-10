Загадочный крест над Свято-Троицкой церковью и целебный источник: чем ещё уникален памятник природы «Полыковичская криница»?

Неподалёку от Могилёва находится уникальный памятник природы – «Полыковичская криница». Источник известен ещё с 1552 года и славится своей чудодейственной силой.

Чистая, прохладная вода здесь «бьёт ключом» круглосуточно. Каждый день к роднику приезжают люди не только с округи, но даже со всей Беларуси и других стран.

Особую известность криница приобрела в начале 19 века, когда село перешло во владение графу Римскому-Корсакову. Именно он соорудил над источником каменный грот и построил около него часовню во имя святой Параскевы Пятницы.

10 ноября, отмечается День памяти великомученицы Параскевы. Святая считается покровительницей домашнего очага и брака. Именно поэтому в часовню и криницу полезно приходить женщинам, которые хотят создать крепкую и счастливую семью.

Мария Петровна живёт в Полынковичах с самого детства. Она помнит, что долгое время часовня и главный местный храм были разрушены. Однако, благодаря стараниям и усилиям местных жителей, святыню возродили. Теперь здесь возвышается Свято-Троицкая церковь и часовня во имя святой Параскевы. Последняя – очень похожа на ту, что стояла здесь около 100 лет назад. Те же пять куполов из тёмно-красного кирпича, ажурная крыша над источником.

Александр Иванович был инициатором возрождения святыни в Полынковичах. Это благодаря ему здесь снова «закипела» жизнь, а к храму и кринице вновь потянулись люди.

Александр Иванович верит, что вода из священного Полыковичского источника исцеляет от многих недугов: лечит хронический гастрит, язву желудка, болезни печени.

Поговаривают, что во время водружения креста на купол Свято-Троицкой церкви, которая возвышается над криницей, в небе появился такой же крест. Он некоторое время повисел над храмом, и исчез. А это хороший знак.

Поверив в чудеса, местные жители решили возродить ещё и колокольню, которая здесь размещается тоже в начале 20 века. Надеемся, такому плану будет суждено сбыться.