Детскую школу откроют при Купаловском театре
«Купалаўскі адкрывае сэрцы». Праект пад такой назвай стартаваў у Нацыянальным акадэмічным тэатры імя Я. Купалы.
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – генеральный директор Национальнога академического театра имени Я. Купалы – Павел Латушко.
Удзельнікамі дабрачыннага праекта «Купалаўскі адкрывае сэрцы», у тым ліку, сталі выхаванцы SOS-дзіцячых вёсак. Чаму менавіта яны?
Павел Латушка, генеральны дырэктар Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Я. Купалы:
Гэта першы наш партнёр. Гэта не значыць, што яны не будуць пазней нашым партнёрам у рэалізацыі дадзенага праекта, але гэта не стане адзіным партнёрам. У Купалаўскі тэатра пачалі паступаць лісты, да нас звярнуўся Беларускі дзіцячы хоспіс, прапаноўвае арганізаваць паказ аднаго спектакля Купалаўскага тэатра для выхаванцаў гэтага хоспісу. Мы будзем запрашаць усю моладзь, дзетак, падлеткаў, якія патрабуюць адпаведнай дапамогі з боку грамадства, дзяржавы. І, зразумела, Купалаўскі тэатр не можа стаяць у баку. І мы спадзяемся, што партнёраў будзе значна больш.
Наколькі доўга працягнецца гэта акцыя? Якія спектаклі запланаваны?
Павел Латушка:
Мы адзначаем 100-ы сезон. Ён будзе праходзіць з верасня бягучаго года па ліпень наступнага года. Зразумела, што ў рамках 100-га сезона будзе ладзіцца не толькі дадзены праект, шмат іншых праектаў. Мы спадзяемся, што менавіта на працягу гэтага сезона «Купалаўскі адкрывае сэрца» найбольш актыўна і стала будзе развівацца. Але гэта не значыць, што мы не марым пра тое, каб гэты праект як мага даўжэй існаваў у рамках тэатра. Магчыма, можа нашы партнёры, сябры з іншых тэатраў краіны падтрымаюць дадзены праект.
Ёсць чуткі, што вы плануеце адчыніць дзверы тэатральнай школы пры тэатры.
Павел Латушка:
Так, сапраўды, мы зараз працуем над канцэпцыяй тэатральнай школы. Мне падалося, падумалася: глядзіце, чэрвень, ліпень, жнівень – шмат бацькоў не ведаюць, чым заняць сваіх дзетак. Хтосьці едзе на адпачынак, але большасць з іх праводзіць гэтыя дні ў горадзе. Чаму б не прапанаваць для падлеткаў наведваць тэатральную школу пры Купалаўскім тэатры, у якой будуць выкладаць артысты, рэжысёры Купалаўскага тэатра. Мы будзем запрашаць драматургаў. Сапраўды, гэта адукацыя праз культуру. А можа, магчыма, з іх народзяцца, выхаваюцца будучыя акцёры – Аўсяннікаў ці Гарбук, Макарава, Міронава – славутыя імёны нашай культуры, можа, будучыя рэжысёры, драматургі. Мне падаецца, што гэта будзе вельмі важным праектам.