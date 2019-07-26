Новости Беларуси. Место, где живет фантазия. В Смиловичском детском саду появился музей белорусской сказки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Дошкольников и их родителей здесь знакомят с героями народных преданий и мелодичностью белорусского слова. Все экспонаты для мини-музея педагоги смастерили самостоятельно.