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В Смиловичском детском саду появился музей белорусской сказки

26 июля 2019 19:33
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Новости Беларуси. Место, где живет фантазия. В Смиловичском детском саду появился музей белорусской сказки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Смиловичском детском саду появился музей белорусской сказки-1

Дошкольников и их родителей здесь знакомят с героями народных преданий и мелодичностью белорусского слова. Все экспонаты для мини-музея педагоги смастерили самостоятельно.

О чудесных историях, которые воплотились в жизнь со страниц книг, в видеоматериале Ксении Худолей.

В Смиловичском детском саду появился музей белорусской сказки-4

В Смиловичском детском саду появился музей белорусской сказки-6

В Смиловичском детском саду появился музей белорусской сказки-8

В Смиловичском детском саду появился музей белорусской сказки-10

# Музей # Культура # Ксения Худолей # Фотофакт

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