Культовая кухня, выступление групп «Бумбокс» и Nizkiz. Чем в этом году удивит A-Fest?

Новости Беларуси. Много музыки и еды. Столица готовится к одному из самых ярких фестивалей лета. 10 августа в Лошицком парке A-Fest соберет десятки тысяч минчан уже в четвертый раз, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Вход будет бесплатным, а программа насыщенной. Как идет подготовка к фестивалю, и чем удивят в этом году, узнала Юлия Стриго.

Юлия Стриго, корреспондент:

Эти выходные можно поистине считать гастрономическими. Накануне A-Festа минчанам предлагают посетить трехдневный фестиваль еды. Необычные сеты со златками, чебуреками и слоеными пирожками можно будет попробовать в 12 кафе и ресторанах столицы. Мы решили заглянуть в одно из заведений и понаблюдать за кулинарным процессом.

Заходим на кухню к шеф-повару Александру Скаржинскому. В гастропабе на территории Верхнего города он экспериментирует с так называемыми хадунами.

Внешне блюдо выглядит как хот-дог, в приготовлении простое, но есть свои вкусовые секреты. Сет подают к столу с картофелем фри и фирменным соусом.

Александр Скаржинский, шеф-повар гастропаба:

Особенность нашей интерпретации хот-дога – будет колбаска из индейки, которую мы будем делать самостоятельно, и соус барбекю. Надеемся, что нашим посетителям понравится.

Среди предлагаемых блюд во время Retr-A-Fest также культовая златка. Теперь в ее составе куриное филе с соусом карри и еще больше овощей. Стоит попробовать минчанам и японские мотивы. Например, привычные макароны по-флотски теперь обжарят в соусе яки.

Для гурманов шеф-повара приготовят виноградные улитки в сливочно-пряном соусе. Необычные сеты подают по обычным ценам. Стоимость варьируется от 5 до 16 рублей.

В 2019 году фестиваль приурочен к 155-летию «Аливарии». В честь юбилея организаторы решили вспомнить культовые вещи. Поэтому этот трехдневный гастрономический Retr-A-Fest – попытка вернуть интерес к настоящему белорусскому стритфуду. Сам фестиваль также пройдет в единой тематике.

Алла Летяго, руководитель департамента корпоративных отношений пивоваренной компании «Аливария»:

Мы рекомендуем одеваться модно на фест 10 августа в Лошицкий парк. В моде сейчас олдскул, если можно сказать – вещи из родительского гардероба, что-то свободное и раскрепощенное, как и сама атмосфера фестиваля.