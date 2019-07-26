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Культовая кухня, выступление групп «Бумбокс» и Nizkiz. Чем в этом году удивит A-Fest?

26 июля 2019 17:53
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Новости Беларуси. Много музыки и еды. Столица готовится к одному из самых ярких фестивалей лета. 10 августа в Лошицком парке A-Fest соберет десятки тысяч минчан уже в четвертый раз, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Вход будет бесплатным, а программа насыщенной.

Как идет подготовка к фестивалю, и чем удивят в этом году, узнала Юлия Стриго.

Культовая кухня, выступление групп «Бумбокс» и Nizkiz. Чем в этом году удивит A-Fest?-1

Юлия Стриго, корреспондент:
Эти выходные можно поистине считать гастрономическими. Накануне A-Festа минчанам предлагают посетить трехдневный фестиваль еды. Необычные сеты со златками, чебуреками и слоеными пирожками можно будет попробовать в 12 кафе и ресторанах столицы. Мы решили заглянуть в одно из заведений и понаблюдать за кулинарным процессом.

Культовая кухня, выступление групп «Бумбокс» и Nizkiz. Чем в этом году удивит A-Fest?-4

Заходим на кухню к шеф-повару Александру Скаржинскому. В гастропабе на территории Верхнего города он экспериментирует с так называемыми хадунами.

Культовая кухня, выступление групп «Бумбокс» и Nizkiz. Чем в этом году удивит A-Fest?-7

Внешне блюдо выглядит как хот-дог, в приготовлении простое, но есть свои вкусовые секреты. Сет подают к столу с картофелем фри и фирменным соусом.

Культовая кухня, выступление групп «Бумбокс» и Nizkiz. Чем в этом году удивит A-Fest?-10

Культовая кухня, выступление групп «Бумбокс» и Nizkiz. Чем в этом году удивит A-Fest?-12

Александр Скаржинский, шеф-повар гастропаба:
Особенность нашей интерпретации хот-дога – будет колбаска из индейки, которую мы будем делать самостоятельно, и соус барбекю. Надеемся, что нашим посетителям понравится.

Культовая кухня, выступление групп «Бумбокс» и Nizkiz. Чем в этом году удивит A-Fest?-15

Культовая кухня, выступление групп «Бумбокс» и Nizkiz. Чем в этом году удивит A-Fest?-17

Среди предлагаемых блюд во время Retr-A-Fest также культовая златка. Теперь в ее составе куриное филе с соусом карри и еще больше овощей. Стоит попробовать минчанам и японские мотивы. Например, привычные макароны по-флотски теперь обжарят в соусе яки.

Культовая кухня, выступление групп «Бумбокс» и Nizkiz. Чем в этом году удивит A-Fest?-20

Для гурманов шеф-повара приготовят виноградные улитки в сливочно-пряном соусе. Необычные сеты подают по обычным ценам. Стоимость варьируется от 5 до 16 рублей.

Культовая кухня, выступление групп «Бумбокс» и Nizkiz. Чем в этом году удивит A-Fest?-23

В 2019 году фестиваль приурочен к 155-летию «Аливарии». В честь юбилея организаторы решили вспомнить культовые вещи. Поэтому этот трехдневный гастрономический Retr-A-Fest – попытка вернуть интерес к настоящему белорусскому стритфуду. Сам фестиваль также пройдет в единой тематике.

Культовая кухня, выступление групп «Бумбокс» и Nizkiz. Чем в этом году удивит A-Fest?-26

Культовая кухня, выступление групп «Бумбокс» и Nizkiz. Чем в этом году удивит A-Fest?-28

Культовая кухня, выступление групп «Бумбокс» и Nizkiz. Чем в этом году удивит A-Fest?-30

Алла Летяго, руководитель департамента корпоративных отношений пивоваренной компании «Аливария»:
Мы рекомендуем одеваться модно на фест 10 августа в Лошицкий парк. В моде сейчас олдскул, если можно сказать – вещи из родительского гардероба, что-то свободное и раскрепощенное, как и сама атмосфера фестиваля.

Культовая кухня, выступление групп «Бумбокс» и Nizkiz. Чем в этом году удивит A-Fest?-33

На главной сцене А-Fest выступят музыканты из Беларуси, Украины и Франции. Ностальгию создаст группа «Бумбокс», поддержат настроение Nizkiz и Полина.

*На правах рекламы

Культовая кухня, выступление групп «Бумбокс» и Nizkiz. Чем в этом году удивит A-Fest?-36

# Молодежные фестивали # Культура # Юлия Стриго # Фотофакт

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