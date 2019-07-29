Заглянули в корчму и попробовали национальные блюда. Как в Музее народной архитектуры и быта прошел обряд «Зажинки»

Новости Беларуси. В Музее народной архитектуры и быта провели старинный земледельческий обряд – «Зажинки», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Срезание первого снопа символизирует начало жатвы. Четкой даты у «Зажинок» не было. Все зависело от погоды. Люди верили, что обряд поможет собрать хороший урожай. Не только сотрудники музея поддержали традицию предков.

К «Зажинкам» присоединились посетители музея и жители деревни Озерцо. Все желающие смогли самостоятельно срезать первые колосья и забрать их на память. Народный обычай сопровождали белорусские песни и танцы.

Мы приехали из города Химки Московской области. О событии узнали на сайте музея. Мы уже во второй раз приезжаем в Беларусь. В прошлый раз не удалось попасть в этот музей. А в этом году так удачно совпало. Выбрали день, решили посмотреть, приобщиться к традициям.





Мне очень понравилось в музее, я даже срезала свои собственные колоски.

Полина Куранович, заведующая культурно-образовательным отделом Белорусского государственного музея архитектуры и быта:

Колькі вёсак, столькі ў кожнай свае святы і абрады. Усё паказать немагчыма. Безумоўна, галоўнае было зжаць першы сноп, які называўся «гаспадар». Вось гэты сноп прыносіўся ў хату. Я думаю ў кожнай гаспадыні, у кожнага гаспадара будзе добры ўраджай і добрае жыццё.