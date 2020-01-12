Новости Беларуси. День рождения Владимира Мулявина в Минске отметят концертом. 12 января ему исполнилось бы 79 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выдающийся музыкант открыл новую эру в истории отечественной эстрады. Благодаря творчеству, созданного им ансамбля, весь мир узнал не только о Беларуси, но и о наших песнях и языке. Их сравнивали с The Beatles и раскупали белорусско-русские словари. Феномен популярности «Песняров»