Не больше 30 сантиметров и с длинной «шеей». В Минске показали, как делать кукол батлейки

Новости Беларуси. Мастер-класс по изготовлению батлейки 11 января прошел в воскресной школе при Свято-Елисаветинском монастыре. Это продолжение Рождественского фестиваля батлеечных и кукольных театров, который по традиции проходит в январские праздничные дни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Школа батлейки» открылась всего на два дня. Сегодня на занятиях учили управлять куклой на шпинке и самостоятельно мастерить миниатюрных персонажей. Участие в мастер-классе приняли как искусствоведы, так и воспитатели детских садов, библиотекари, музейные работники и просто те, кто решил сделать домашний театр своими руками.

К ним присоединилась и Анастасия Ярощик-Корниенко. Книги, сказки для Тамары Зенькович и ее внучки Ксении дело обычное. В эти выходные решили выйти на новый уровень – сделать батлейку.

Посмотрим, научимся здесь.

В рамках традиционного Рождественского фестиваля батлеечных и кукольных театров всего на два дня открыла двери «Школа батлейки». Между собой ее называют еще и трамплином к следующей встрече.

Год на то, чтобы отточить мастерство и представить на конкурс уже свою постановку. Были времена, когда о батлейке забыли, но сегодня желающих освоить кукольное искусство все больше.

Приехала из Бреста. Я работаю там воспитателем в детском саду. Конечно, загорелась – хочется побольше узнать об этом искусстве.

Пять веков назад батлейка была своего рода телевизором и интернетом Куклы – это главная деталь батлейки. Конечно, Барби в этом деле не подойдет. В нашей традиции прижились герои на шпинке. У них обязательно должна быть длинная шея, чтобы закрепить волосы и прочие детали. Впрочем, в дело идет все, что есть под рукой.

Владимир Брек, батлейщик:

Галава драўляная. Тулава можна зрабіць с пап’е-машэ, каб яна была лягчэйшая ўсёж такі.

Одежду советуют подбирать из синтетических материалов, чтобы моль не повадилась. Специалисты советуют: кукла должна быть не более 30 сантиметров, тогда ей удобно управлять.

Основой для театра может стать обыкновенная коробка. Главное – чувства и эмоции, которые дарит представление окружающим. Это особенно важно людям с ограниченными возможностями. Благодаря батлейке эти воспитанники воскресной школы обрели, что называется, почву под ногами.

Марина, преподаватель воскресной школы при Свято-Елисаветинском монастыре:

Они больше раскрываются, раскрепощаются, больше начинают рассуждать, говорить. То есть для повседневной жизни это очень помогает.