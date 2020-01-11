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«Школа батлейки» открылась в воскресной школе Свято-Елисаветинского монастыря

11 января 2020 14:46
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Новости Беларуси. Как сделать батлейку собственными руками? Мастер-класс 11 января прошел в воскресной школе при Свято-Елисаветинском монастыре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Школа батлейки» открылась в воскресной школе Свято-Елисаветинского монастыря-1

Это продолжение Рождественского фестиваля батлеечных и кукольных театров, который по традиции проходит в январские праздничные дни. Сегодня на занятиях учили управлять куклой на шпинке и самостоятельно мастерить миниатюрных персонажей.

«Школа батлейки» открылась в воскресной школе Свято-Елисаветинского монастыря-4

«Школа батлейки» открылась всего на два дня. Между собой ее называют еще и трамплином к следующему фестивалю. Год на то, чтобы отточить мастерство и представить на конкурс уже свое прочтение давней традиции. Участие в мастер-классе приняли как искусствоведы, так и воспитатели детских садов, библиотекари, музейные работники и просто те, кто решил сделать домашний театр своими руками.

«Школа батлейки» открылась в воскресной школе Свято-Елисаветинского монастыря-7

Конечно, загорелась. Хочется побольше узнать об этом искусстве.

«Школа батлейки» открылась в воскресной школе Свято-Елисаветинского монастыря-10

Анна Выгонная, художник-реставратор:
Недаром она становится такой интересной для нас всех, такой захватывающей. Потому что она современна тем, что это хенд-мейд. Это сейчас все, чего нам не хватает – такого настоящего действия, без использования гаджетов. Поэтому она современна, поэтому она стала наследием.

«Школа батлейки» открылась в воскресной школе Свято-Елисаветинского монастыря-13

Дома тоже будем делать батлейку. Сказки читаем вечером, и потом все это будем изображать, делать.

«Школа батлейки» открылась в воскресной школе Свято-Елисаветинского монастыря-16

Пять веков назад батлейка была своего рода телевизором и интернетом. Батлеечники приезжали в местечко, собирали информацию, и уже утром из представления горожане узнавали новости. Что до современности, то, как отмечают искусствоведы, в батлейке изначально заложены и 3D и даже 5D-технологии, ведь одновременно необходимо управлять куклой, мимикой, голосом, следить за сюжетом и при этом не разочаровать зрителя.

«Школа батлейки» открылась в воскресной школе Свято-Елисаветинского монастыря-19

# Театр # Культура # Анна Выгонная # Фотофакт

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