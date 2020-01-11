«Школа батлейки» открылась в воскресной школе Свято-Елисаветинского монастыря

Новости Беларуси. Как сделать батлейку собственными руками? Мастер-класс 11 января прошел в воскресной школе при Свято-Елисаветинском монастыре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это продолжение Рождественского фестиваля батлеечных и кукольных театров, который по традиции проходит в январские праздничные дни. Сегодня на занятиях учили управлять куклой на шпинке и самостоятельно мастерить миниатюрных персонажей.

«Школа батлейки» открылась всего на два дня. Между собой ее называют еще и трамплином к следующему фестивалю. Год на то, чтобы отточить мастерство и представить на конкурс уже свое прочтение давней традиции. Участие в мастер-классе приняли как искусствоведы, так и воспитатели детских садов, библиотекари, музейные работники и просто те, кто решил сделать домашний театр своими руками.

Конечно, загорелась. Хочется побольше узнать об этом искусстве.

Анна Выгонная, художник-реставратор:

Недаром она становится такой интересной для нас всех, такой захватывающей. Потому что она современна тем, что это хенд-мейд. Это сейчас все, чего нам не хватает – такого настоящего действия, без использования гаджетов. Поэтому она современна, поэтому она стала наследием.

Дома тоже будем делать батлейку. Сказки читаем вечером, и потом все это будем изображать, делать.