Прямой эфир

День открытых дверей университета культуры и искусств прошел в музыкальном театре в Минске

16 марта 2015 17:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. День открытых дверей в музыкальном театре поразил минчан яркой программой. Песни, танцы и отличное настроение. Абитуриентам университета культуры и искусств 16 марта было на что посмотреть.

Презентация учебного процесса прошла не по формату.

Зал музыкального театра разделили на несколько секций: пытливому взгляду будущих студентов были представлены и экспозиция из различных музыкальных инструментов, и выставка фотографий именитых выпускников.

После официальной части в концертном зале состоялась премьера нового мюзикла «Дубровский», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Студентка:
Такое мероприятие объединяет людей, собирает очень многих людей, которые в одном месте могут узнать обо всем сразу: и об университете, и о театре, и о творческой жизни нашей страны.

Юрий Бондарь, ректор УО «Белорусский государственный университет культуры и искусств»:
Мюзикл «Дубровский» – это уникальный вообще по своему содержанию проект, уникальный на территории СНГ. Ни один творческий вуз за 20 лет не ставил такой замечательный спектакль силами студентов своего вуза.

# Культура # Государственная политика в области культуры # Государственная политика # Фотофакт # Юрий Бондарь

Другие новости рубрики

Все новости
«Жизнь – не одежка, ее по десять раз не примеряют». Правила жизни Валентина Распутина
15 марта 2015 18:28

«Жизнь – не одежка, ее по десять раз не примеряют». Правила жизни Валентина Распутина

Художественная выставка «Мартовские коты» открылась в Минске
13 марта 2015 08:31

Художественная выставка «Мартовские коты» открылась в Минске

Балерины Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь Ольга Лаппо и Иннесса Душкевич об азбуке классического танца
12 марта 2015 08:20

Балерины Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь Ольга Лаппо и Иннесса Душкевич об азбуке классического танца