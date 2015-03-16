День открытых дверей университета культуры и искусств прошел в музыкальном театре в Минске

Новости Беларуси. День открытых дверей в музыкальном театре поразил минчан яркой программой. Песни, танцы и отличное настроение. Абитуриентам университета культуры и искусств 16 марта было на что посмотреть.

Презентация учебного процесса прошла не по формату.

Зал музыкального театра разделили на несколько секций: пытливому взгляду будущих студентов были представлены и экспозиция из различных музыкальных инструментов, и выставка фотографий именитых выпускников.

После официальной части в концертном зале состоялась премьера нового мюзикла «Дубровский», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Студентка:

Такое мероприятие объединяет людей, собирает очень многих людей, которые в одном месте могут узнать обо всем сразу: и об университете, и о театре, и о творческой жизни нашей страны.

Юрий Бондарь, ректор УО «Белорусский государственный университет культуры и искусств»:

Мюзикл «Дубровский» – это уникальный вообще по своему содержанию проект, уникальный на территории СНГ. Ни один творческий вуз за 20 лет не ставил такой замечательный спектакль силами студентов своего вуза.