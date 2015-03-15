«Жизнь – не одежка, ее по десять раз не примеряют». Правила жизни Валентина Распутина

Новости России. Не стало писателя Валентина Распутина. Он скончался в московской больнице, не приходя в сознание. До своего дня рождения он не дожил всего несколько часов. 15 марта писателю исполнилось бы 78 лет. Его называют патриархом так называемой деревенской прозы. Необычайно скромный человек, перед смертью он умолял, чтобы в его честь не называли улиц. Его коллеги и друзья вспоминают: никто не любил свою малую родину так, как это делал Распутин. В своем завещании он попросил родных и близких похоронить его рядом с женой и дочерью на родной земле в Иркутске.

Самые известные произведения Распутина – «Прощание с Матерой», «Уроки французского», «Последний срок», «Пожар». Мало кто умел так пронзительно выражать трагедию народной жизни. Искренне и честно.



Мы публикуем некоторые цитаты, правила жизни героев книг Валентина Григорьевича.



1. Когда все хорошо, легко быть вместе: это как сон, знай дыши, да и только. Надо быть вместе, когда плохо – вот для чего люди сходятся. («Живи и помни»)



2. Везде хорошо, где нас нет. В жизни, быть может, самое важное: каждому на своем заданном месте держаться правильного направления, а не кривить без пути и не завязывать его в узлы неопределенно-искательными перебежками. («Пожар»)



3. Люди – как собаки: кто где не так пошевелился – они в шум. Полаяли и перестали – и опять ждут, кто бы себя чем выдал. («Живи и помни»)



4. Доверь непутевому человеку после одной его жизни вторую, все равно не научится жить. («Живи и помни»)



5. Жизнь – не одежка, ее по десять раз не примеряют. Что есть – все твое, и открещиваться ни от чего, пускай и самого плохого не годится. («Живи и помни»)



6. Это неправда, что на всех людей одна смерть – костлявая, как скелет, злая старуха с косой за плечами. Это кто-то придумал, чтобы пугать ребятишек да дураков. Старуха верила, что у каждого человека своя собственная смерть, созданная по его образу и подобию, точь-в-точь похожая на него. Они как двойняшки, сколько ему лет, столько и ей, они пришли в мир в один день и в один день сойдут обратно: смерть, дождавшись человека, примет его в себя, и они уже никому не отдадут друг друга. Как человек рождается для одной жизни, так и она для одной смерти, как он, не научившись жить раньше, сплошь и рядом живет как попало, не зная впереди себя каждый новый день, так и она, неопытная в своем деле, часто делает его плохо, ненароком обижая человека мучениями и страхом. («Последний срок»)



7. Господи, как легко расстается человек с близкими своими, как быстро он забывает всех, кто не дети ему: жена забывает мужа, муж жену; сестра забывает брата, брат сестру. Хоронит – волосы рвет на себе от горя, на ногах стоять не может, а проходит полгода, год, и того, с кем жили вместе двадцать, тридцать лет, с кем рожали детей и не чаяли друг без дружки ни единого дня, будто бы никогда и не было. Что это? Так суждено или совсем закаменел человек? И о детях своих, уложенных раньше себя, он страдает потому лишь, что чувствует свою вину: он обязан был беречь их и не сберег. А со всеми остальными случайно или не случайно – от одного отца-матери – встретился, побыл, поговорил, поиграл в родство и разошелся – каждому своя дорога. Нет, дик, дик человек, этак и зверь не умеет. Волк, потерявши подругу, отказывается жить… («Прощание с Матерой»)



8. Одно дело – беспорядок вокруг, и совсем другое – беспорядок внутри тебя. Когда вокруг – при желании сколько угодно там можно отыскать виноватых, а иной раз и вовсе посторонние силы способны вступить в действие и сыграть, как говорится, роль. Словом, у того порядка или беспорядка много хозяев, им трудно бывает договориться, у них разное понимание мира устроенного, и что для одного разумное расположение вещей, для другого – полный кавардак. («Пожар»)



9. Человек стареет не тогда, когда он доживает до старости, а когда перестает быть ребенком. («Уроки французского»)



10. Все, что живёт на свете, имеет один смысл – смысл службы. И всякая служба имеет конец. («Прощание с Матерой»)

Произведения Валентина Григорьевича экранизировались, и не только в 70-80-х. Даже в 21 веке режиссеры черпали вдохновение из его книг. Главную роль в картине «Прощание» сыграла белорусская актриса Стефания Станюта. Режиссер Лариса Шепитько, начинавшая эту картину и вскоре трагически погибшая с членами съемочной группы в автомобильной катастрофе, пригласила Стефанию Михайловну фактически без проб, хотя славилась своей дотошливостью в выборе актеров. Почему она выбрала белорусскую актрису на роль сибирской крестьянки Дарьи – загадка. Говорят, ее поразило лицо актрисы.