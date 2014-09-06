День белорусской письменности проходит в Заславле

Новости Беларуси. В Заславле с утра царит праздничное настроение. В 2014 году именно в этом древнем городе отмечают День белорусской письменности. К этому событию преобразились местные улицы и парки, долго готовились жители Заславля, гости и участники торжеств.

День белорусской письменности занял почетное место среди важнейших событий культурной жизни Беларуси и ярко напоминает о необходимости бережного сохранения духовного наследия. Об этом говорится в поздравлении главы белорусского государства Александра Лукашенко участникам и гостям торжественных мероприятий по случаю этого праздника.

Официальное открытие Дня белорусской письменности состоится на главной сценической площадке Заславля. Сам город во второй раз принимает этот праздник. Литературным эпицентром Заславль становился и в 2000 году.

День белорусской письменности – это национальный праздник. Отмечается он с 1994 года. Культурную эстафету за это время принимали города в самых разных уголках нашей страны. В этом тоже особый смысл.

В первую очередь, в век Интернета привлечь белорусов к книге и художественному слову. Именно поэтому и 6, и 7 сентября в Заславле – десятки мероприятий, связанных с литературой: это и презентации, и встречи с писателями и журналистами, и различные детские конкурсы. На одном из таких конкурсов присутствовала и министр информации Лилия Ананич, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лилия Ананич, министр информации Республики Беларусь:

Свята беларускага пісьменства, якое прыйшло ўжо ў 21 раз на нашу беларускую зямлю, сведчыць пра тое, што наша беларуская дзяржава клапоціцца пра духоўнасць, пра сберажэнне духоўна-гістарычных каранёў і каштоўнасцяў, пра тое, каб наша краіна заўсёды сцвярджала ў свеце мір, дабрыню, упэўненнасць, павагу да суседзяў. І вялікай зарокай у гэтым будзе тое, што наша падрастаючае пакаленне, наша моладзь будуць зберагаць традыцыі.

Гости могут увидеть даже восстановленный печатный станок. На таком же в XVI в заславской типографии была напечатана Библия Сымона Будного. Современные издатели пытались 6 сентября возродить технологию и пробовали печатать страницы.

Владимир Лиходедов, историк:

Был создан по гравюрам, по тем станкам, которые были воссозданы в Европе, всего лишь несколько. Удалось сделать свой станок. Тем более люди, которые сегодня приехали из-за границы, из музеев Белостока, Германии, очень высоко оценили качество сделанного станка. Сказали, что он действительно, наверное, лучший в Европе из воссозданных станков.

Во время праздника свои умения продемонстрировали ремесленники и кулинары. Можно было попробовать настоящие гастрономические изыски, все-таки в Беларуси Год гостеприимства.

Гости праздника:

Веселые люди, отличная погода, просто красиво.

Замечательный праздник. Мы не первый раз. Мы приехали из Столбцов. Очень интересно, очень эффектно.

Праздник великолепный, очень нравится. Мы в Заславле жили лет 20 назад, мы так довольны, что город преобразился, что сегодня столько людей, что сегодня гуляют. Настолько у нас гордость за этот город, за то, что такой праздник организовали.

К празднику город и вправду преобразился. Прошла официальная церемония открытия Детского парка культуры и отдыха. Появился у города и памятник основателю Заславля – князю Изяславу. Преобразились здесь городские улицы, школы, детские сады. Обновили здание железнодорожной станции и Спасо-Преображенскую церковь.

А вот почему Заславль уже во второй раз принимает этот праздник, рассказал вице-премьер Беларуси Анатолий Тозик.

Анатолий Тозик, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Гэта адзін з старэйшых нашых гарадоў, гэта наша гісторыя. У нас добра ведаюць Тураў, добра ведаюць Полацк. Нам патрэбна сёння больш расказаць людзям пра Заслаўе, пра яго гісторыю. Помнік князю Ізяславу з’явіўся. Патрэбна памятаць нашу гісторыю, яна вялікая. Больш вялікая, чым у многіх сучасных еўрапейскіх дзяржаў. Моладзь павінна гэта ведаць.