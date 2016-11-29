Выставка 80 картин из 29 стран «от Лиссабона через Минск до Владивостока» пройдет в столице Беларуси

Новости Беларуси. Мост к искусству. В столице Беларуси готовится масштабная выставка живописи «от Лиссабона через Минск до Владивостока». Это экспозиция 80 работ художников из 29 стран мира. В том числе из Нидерландов, Франции, Чехии, Австрии и Бельгии.

Мастера кисти представляют свои лучшие картины. Совершенно разные по стилю и тематике. Многие из авторов посетят нашу страну специально по случаю открытия выставки. Проект готовился два года и создан в противовес политической напряженности в мире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Павел Латушко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь во Французской Республике:

Мы праз гэтую выставу хацелі б падкрэсліць, што трэба аб’ядноўвацца. Зразумела, мы жывём у складаным свеце. Зразумела, апошнім часам мы бачым, што з’яўляюцца падзяляльныя лінія. І вось дзякуючы гэтаму аб’яднанню, дзякуючы таму, што ў Мінск прыедуць мастакі з розных краін, сталіц гэтых краін, я думаю, мы яшчэ раз пакажам, што ў гэты час трэба шукаць згоду і мір, будаваць, а не разбураць.